У Трампа появится китайский соперник на выборах

Про «российское вмешательство» в президентские выборы, похоже, в США скоро забудут. На американской политической арене появился новый крупный игрок – Китай. Пекин не хочет переизбрания Трампа на второй срок из-за развязанной американским президентом торговой войны. И поэтому, как пишут американские СМИ, Китай начал действовать сразу по нескольким направлениям.

О том, что власти Китая начали тайную агрессивную кампанию с целью помешать Трампу победить в 2020 году, заявил на этой неделе изданию Washington Free Beacon китайский миллиардер-диссидент Го Венгуй. Го – известная в Поднебесной личность, он сколотил состояние на торговле недвижимостью, был приближен к правительству и лично к председателю КНР Си Цзиньпину. Но затем он поссорился с властями и в 17-м году бежал из страны.

Как заявил Го, Пекин пытается теперь сыграть на ссорах демократов с республиканцами. Го утверждает, что с этой же целью происходит не только засылка в США оперативников китайской разведки. Другим политическим оружием в кампании против Трампа диссидент называет некоторых политиков, лоббистов и хозяев медиа в Вашингтоне.

«Такие средства массовой информации, как Google, Facebook и такие газеты, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и даже национальные каналы вещания не захотят бросать вызов Коммунистической партии Китая в защиту президента Трампа», – уверен Го. Он добавил, что у многих владельцев СМИ есть бизнес-интересы в Китае и поэтому они будут подыгрывать китайским властям.

Другая линия атаки – это попытка Пекина мобилизовать проживающих в США китайских граждан и американцев китайского происхождения. Одним из примеров прокитайской активности Го назвал людей, которые в начале июля устроили столкновения в Нью-Йорке со сторонниками Тайваня во время визита лидера этой частично признанной страны Цай Инвэнь. Миллиардер также добавил, что Пекин, например, сейчас сосредоточен на том, чтобы повлиять ход на праймериз в сельскохозяйственных штатах Среднего Запада, где традиционно начинается избирательная кампания, – с целью настроить их против Трампа.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов не исключает, что Пекин и впрямь готовит ограничение закупок американской сельскохозяйственной продукции, в частности, сои, чтобы настроить фермеров против Трампа. «Это решается на уровне государственных институтов. Условно говоря, началась борьба между китайскими заградительными барьерами и компенсациями, которые щедро раздает Белый дом для того, чтобы фермеры не почувствовали себя обделенными и были готовы вновь голосовать за Трампа», – пояснил Ломанов.

Эксперт уверен, что в Пекине не думают над тем, как помочь победить «желательному кандидату».

«В Китае все меньше надежд на то, что вместо Трампа придет кто-то другой и все снова станет хорошо.

Поведение Трампа действительно опрокинуло веру китайцев в то, что кто бы ни был президентом США, Пекин с ним всегда сможет договориться. Теперь там начали понимать, что американо-китайские противоречия носят структурный характер», – сказал Ломанов газете ВЗГЛЯД.

«Проблема для Китая теперь в том, как системно адаптироваться к новой реальности – каким-то образом сочетать соперничество и сотрудничество, продолжать взаимодействовать и не допускать сползания ситуации к новой холодной войне», – пояснил собеседник. Наиболее заметной частью китайской общины в США до сих пор были студенты и ученые, но они пребывают теперь в полном недоумении относительно своих перспектив, посетовал Ломанов.

«Госдеп резко ограничивает выдачу виз. Дошло до того, что многие китайские ученые, которые ранее годами обучались в США, теперь не могут приехать даже на несколько дней для участия в научных конференциях. Так что община ведет себя тише воды, ниже травы. Никаких реальных перспектив широкомасштабного вмешательства в выборы просто не видно. В китайской общине думают лишь о том, как бы лишний раз не попадаться на глаза властям, чтобы не прослыть китайской «пятой колонной», – сказал Ломанов. Заявления беглого магната Го эксперт назвал попыткой распространить и на Китай страх американцев перед пресловутым «российским вмешательством».

Кстати, и само по себе выступление беглого олигарха Го напоминает элемент информационного давления Америки на Поднебесную. На эту мысль наводит фигура интервьюера – с Го побеседовал Билл Герц, старший редактор Washington Free Beacon, который предположительно связан с американскими спецслужбами.

Бывший глава Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников как-то назвал Герца «инструментом ЦРУ».

Отметим, в сентябре прошлого года Трамп сам заявлял о вмешательстве Китая во внутриамериканскую политику. Чуть позже на это указывал и его заместитель Майк Пенс. «Китаю нужен новый американский президент», – говорил Пенс. В начале этой неделе Трамп пригрозил, что заключит торговую сделку с Китаем на еще более жестких условиях после 2020 года, если она к этому времени еще не будет заключена. По его словам, Пекин дожидается, пока в Вашингтоне сменится президент, поэтому затягивает переговоры.

Действительно бывший вице-президент Джо Байден, который пока считается главным соперником Трампа, в начале июля подверг резкой критике отношение Белого дома к Поднебесной. В интервью CNN он назвал абсурдным представление Трампа о пользе, которую может принести торговая война с Китаем. Но так думают далеко не все демократы. Например, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, готовый ругать Белый дом хоть каждый день по всем остальным поводам, для китайской политики делает исключение – напротив, он призывает президента «не отступать ни на шаг».

В отличие от Ломанова, директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов верит в то, что Пекин задействует своих лоббистов внутри США, чтобы склонить в свою пользу общественное мнение. По его словам, Пекин уже активизировал все свои зарубежные информационные ресурсы, – как электронные СМИ, так и различных блогеров, которые объясняют американской публике,

«что США сами себя губят, навязывая новые проблемы Китаю».

Пекин действительно рассчитывает на лоббистские группы в США, которые «будут стремиться сделать все, чтобы пришел другой лидер, который снимет санкции с Китая, наладит китайско-американскую торговлю». Он напомнил: как раз эти лобби сильно пострадали от торговой войны. В первую очередь они связаны со строительным бизнесом в США, и через которые Китай и инвестировал в заокеанскую экономику.

«Но это все-таки еще не вмешательство, это лишь попытка сформировать мнение. При этом время от времени из Китая бегут какие-то обиженные диссиденты и пытаются очернить его как только могут», – считает Маслов.

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Как оговорился эксперт, у Пекина все же очень мало опыта вмешательства в выборы за рубежом, будь то в американские или любые другие.

«Китай не очень хорошо разбирается во внутренней политике неазиатских стран. Масштабное вмешательство маловероятно, так что вряд ли оно хоть как-то отразится на результатах голосования, – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД. – Китай в любых странах пытается всегда сразу повлиять на деятельность крупного бизнеса, добиваясь выгодных для себя сугубо деловых решений. Но при этом он всегда действует через посредников. Так он работает в странах Латинской Америки, в Африке и Центральной Европы».

Как подытожил Маслов: «Эту тактику давно все раскусили, но это не значит, что люди будут брать меньше денег у китайцев».

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