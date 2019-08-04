Взгляд
4 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
Разделы

МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование наоборот — к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

У Трампа появится китайский соперник на выборах

На публике Си Цзиньпин и Дональд Трамп всегда подчеркнуто выражают симпатию друг другуФото: Thomas Peter/Reuters
Про «российское вмешательство» в президентские выборы, похоже, в США скоро забудут. На американской политической арене появился новый крупный игрок – Китай. Пекин не хочет переизбрания Трампа на второй срок из-за развязанной американским президентом торговой войны. И поэтому, как пишут американские СМИ, Китай начал действовать сразу по нескольким направлениям. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 156 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

      Перейти а раздел…

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Глава СПЧ раскритиковал протестных агитаторов в Москве
              Собянин объяснил цели организаторов протестов в МосквеОчевидцы рассказали подробности о бойне в ТехасеФранция и Германия отказались создавать коалицию с США против ИранаСиноптик сказал, когда в Москву вернется лето
              Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалиласьБритания с восторгом отнеслась к новым антироссийским санкциям СШАБоевики отказались покинуть демилитаризованную зону в ИдлибеВыяснилось, где в России больше всего алкоголиков
              Действия полицейских в Москве во время акций оппозиции сравнили с работой полиции ЗападаСША разъяснили Японии отсутствие жесткой реакции на ракетные пуски КНДРУкраинского десантника ранили в горло из-за спора о дне ВДВФранцузский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске за 24 минуты

              «европейцы очень уязвимы»


              В Германии призвали НАТО готовить ракеты для удара по России

              «Украинцы заслуживают свободу»


              Климкин спрогнозировал исход половины населения Украины

              «фокус на малых кораблях»


              В США оценили мощь стремительно меняющегося Военно-морского флота России

              Видео

              второй пакет


              В Госдуме оценили условия США для отмены санкций против России

              громкое дело


              Выяснилась судьба миллионов, напрасно собранных на лечение Жанны Фриске

              «Находится под наблюдением»


              Скрипаль позвонил в Россию

              проблемы у «невидимки»


              C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Противопожарная оппозиция


              Игорь Мальцев: Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

              Спасительное иго


              Сергей Зацаринный: Взгляд с другого берега Угры

              Активисты СССР-2


              Андрей Бабицкий: Либералы плюс националисты равно новый интернационал

              на ваш взгляд


              Каким источникам информации вы доверяете больше?

              У Трампа появится китайский соперник на выборах

              На публике Си Цзиньпин и Дональд Трамп всегда подчеркнуто выражают симпатию друг другу   4 августа 2019, 10:26
              Фото: Thomas Peter/Reuters
              Текст: Михаил Егоров,
              Александр Колпаков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Про «российское вмешательство» в президентские выборы, похоже, в США скоро забудут. На американской политической арене появился новый крупный игрок – Китай. Пекин не хочет переизбрания Трампа на второй срок из-за развязанной американским президентом торговой войны. И поэтому, как пишут американские СМИ, Китай начал действовать сразу по нескольким направлениям.

              О том, что власти Китая начали тайную агрессивную кампанию с целью помешать Трампу победить в 2020 году, заявил на этой неделе изданию Washington Free Beacon китайский миллиардер-диссидент Го Венгуй. Го – известная в Поднебесной личность, он сколотил состояние на торговле недвижимостью, был приближен к правительству и лично к председателю КНР Си Цзиньпину. Но затем он поссорился с властями и в 17-м году бежал из страны.  

              Как заявил Го, Пекин пытается теперь сыграть на ссорах демократов с республиканцами. Го утверждает, что с этой же целью происходит не только засылка в США оперативников китайской разведки. Другим политическим оружием в кампании против Трампа диссидент называет некоторых политиков, лоббистов и хозяев медиа в Вашингтоне. 

              «Такие средства массовой информации, как Google, Facebook и такие газеты, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и даже национальные каналы вещания не захотят бросать вызов Коммунистической партии Китая в защиту президента Трампа», – уверен Го. Он добавил, что у многих владельцев СМИ есть бизнес-интересы в Китае и поэтому они будут подыгрывать китайским властям.

              Другая линия атаки – это попытка Пекина мобилизовать проживающих в США китайских граждан и американцев китайского происхождения. Одним из примеров прокитайской активности Го назвал людей, которые в начале июля устроили столкновения в Нью-Йорке со сторонниками Тайваня во время визита лидера этой частично признанной страны Цай Инвэнь. Миллиардер также добавил, что Пекин, например, сейчас сосредоточен на том, чтобы повлиять ход на праймериз в сельскохозяйственных штатах Среднего Запада, где традиционно начинается избирательная кампания, – с целью настроить их против Трампа.

              Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов не исключает, что Пекин и впрямь готовит ограничение закупок американской сельскохозяйственной продукции, в частности, сои, чтобы настроить фермеров против Трампа.  «Это решается на уровне государственных институтов. Условно говоря, началась борьба между китайскими заградительными барьерами и компенсациями, которые щедро раздает Белый дом для того, чтобы фермеры не почувствовали себя обделенными и были готовы вновь голосовать за Трампа», – пояснил Ломанов.

              Эксперт уверен, что в Пекине не думают над тем, как помочь победить «желательному кандидату».

              «В Китае все меньше надежд на то, что вместо Трампа придет кто-то другой и все снова станет хорошо.

              Поведение Трампа действительно опрокинуло веру китайцев в то, что кто бы ни был президентом США, Пекин с ним всегда сможет договориться. Теперь там начали понимать, что американо-китайские противоречия носят структурный характер», – сказал Ломанов газете ВЗГЛЯД.

              «Проблема для Китая теперь в том, как системно адаптироваться к новой реальности – каким-то образом сочетать соперничество и сотрудничество, продолжать взаимодействовать и не допускать сползания ситуации к новой холодной войне», – пояснил собеседник.  Наиболее заметной частью китайской общины в США до сих пор были студенты и ученые, но они пребывают теперь в полном недоумении относительно своих перспектив, посетовал Ломанов.

              «Госдеп резко ограничивает выдачу виз. Дошло до того, что многие китайские ученые, которые ранее годами обучались в США, теперь не могут приехать даже на несколько дней для участия в научных конференциях. Так что община ведет себя тише воды, ниже травы. Никаких реальных перспектив широкомасштабного вмешательства в выборы просто не видно. В китайской общине думают лишь о том, как бы лишний раз не попадаться на глаза властям, чтобы не прослыть китайской «пятой колонной», – сказал Ломанов. Заявления беглого магната Го эксперт назвал попыткой распространить и на Китай страх американцев перед пресловутым «российским вмешательством».

              Кстати, и само по себе выступление беглого олигарха Го напоминает элемент информационного давления Америки на Поднебесную. На эту мысль наводит фигура интервьюера – с Го побеседовал Билл Герц, старший редактор Washington Free Beacon, который предположительно связан с американскими спецслужбами.

              Бывший глава Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников как-то назвал Герца «инструментом ЦРУ».

              Отметим, в сентябре прошлого года Трамп сам заявлял о вмешательстве Китая во внутриамериканскую политику. Чуть позже на это указывал и его заместитель Майк Пенс. «Китаю нужен новый американский президент», – говорил Пенс. В начале этой неделе Трамп пригрозил, что заключит торговую сделку с Китаем на еще более жестких условиях после 2020 года, если она к этому времени еще не будет заключена. По его словам, Пекин дожидается, пока в Вашингтоне сменится президент, поэтому затягивает переговоры.

              Действительно бывший вице-президент Джо Байден, который пока считается главным соперником Трампа, в начале июля подверг резкой критике отношение Белого дома к Поднебесной. В интервью CNN он назвал абсурдным представление Трампа о пользе, которую может принести торговая война с Китаем. Но так думают далеко не все демократы. Например, лидер демократов в Сенате Чак Шумер, готовый ругать Белый дом хоть каждый день по всем остальным поводам, для китайской политики делает исключение – напротив, он призывает президента «не отступать ни на шаг».

              В отличие от Ломанова, директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов верит в то, что Пекин задействует своих лоббистов внутри США, чтобы склонить в свою пользу общественное мнение. По его словам, Пекин уже активизировал все свои зарубежные информационные ресурсы, – как электронные СМИ, так и различных блогеров, которые объясняют американской публике,

              «что США сами себя губят, навязывая новые проблемы Китаю».

              Пекин действительно рассчитывает на лоббистские группы в США, которые «будут стремиться сделать все, чтобы пришел другой лидер, который снимет санкции с Китая, наладит китайско-американскую торговлю». Он напомнил: как раз эти лобби сильно пострадали от торговой войны. В первую очередь они связаны со строительным бизнесом в США, и через которые Китай и инвестировал в заокеанскую экономику.

              «Но это все-таки еще не вмешательство, это лишь попытка сформировать мнение. При этом время от времени из Китая бегут какие-то обиженные диссиденты и пытаются очернить его как только могут», – считает Маслов.

              Как оговорился эксперт, у Пекина все же очень мало опыта вмешательства в выборы за рубежом, будь то в американские или любые другие.

              «Китай не очень хорошо разбирается во внутренней политике неазиатских стран. Масштабное вмешательство маловероятно, так что вряд ли оно хоть как-то отразится на результатах голосования, – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД. – Китай в любых странах пытается всегда сразу повлиять на деятельность крупного бизнеса, добиваясь выгодных для себя сугубо деловых решений. Но при этом он всегда действует через посредников. Так он работает в странах Латинской Америки, в Африке и Центральной Европы».

              Как подытожил Маслов: «Эту тактику давно все раскусили, но это не значит, что люди будут брать меньше денег у китайцев».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............