Эксперт: США могут пожалеть о сотрудничестве с Китаем в Персидском заливе

«Этот дружественный жест по отношению к США абсолютно соответствует дипломатическому стилю Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, комментируя слова посла КНР в ОАЭ Ни Цзяня о том, что Пекин может присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе.

«С одной стороны, Пекин ответил на санкции Вашингтона, а с другой – оставил себе площадку для переговоров. В данном случае Китай не хочет превратить отношения с США в подобие «холодной войны». И это понятно, потому что опыта у него в этом нет», – сказал Маслов.

Он объяснил, что для Китая это было бы смертельно с точки зрения товарооборота и экономики, которые так или иначе базируются на экспортно-импортных операциях. «И нарушить этот баланс – значит обрушить ВВП Китая как минимум на треть. Поэтому Пекин, решив не отступать от торговых переговоров, намерен попробовать себя в роли участника военной коалиции, чтобы заявить о себе в будущем как о мировой военной державе», – пояснил эксперт.

Он отметил, что у Китая есть своя военная база в Джибути, и она скорее всего будет использоваться для ремонта кораблей. «Наверняка также придется заключать договоры с другими базами, и не исключено, что с базами США. Других-то там нету», – продолжил Маслов.

Тем не менее, добавил он, технически военные корабли Китая могут долго находиться вне баз и берегов. Но пока что Пекин не обладает достаточными опытом, чтобы создавать самостоятельные военные коалиции.

При этом эксперт не исключил, что США в будущем могут пожалеть, если Китай присоединится к ним в Персидском заливе, потому что Иран и некоторые другие страны региона видят в Пекине либо союзника, либо важного партнера.

«Китай действует настойчиво и агрессивно. Пока он действует агрессивно в экономическом плане. Ему главное зайти в страну, а дальше он начинает формировать свои лоббистские структуры и так далее. А вот в случае с патрулированием Персидского залива ситуация другая, и Китаю нужно 4-5 лет, чтобы понять, как обращаться со своим военным присутствием в этом регионе, потому что китайцы точно не хотят идти против США или возможных решений ООН», – заключил Маслов.

Ранее посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства, чтобы сопровождать китайские коммерческие суда.

«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», – сказал он.

Накануне к США присоединилась Британия. При этом Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву Вашингтона.

Предложение о создании миссии в Персидском заливе поступило от США после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД