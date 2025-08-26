Флот России вернул себе корабль стратегического значения

Tекст: Александр Тимохин

На атомных ракетных крейсерах проекта 1144, строившихся под шифром «Орлан», сильно отразилась судьба Советского Союза, где они были задуманы и, за исключением одного корабля, построены.

Это был невероятно амбициозный замысел, самый мощный ракетный корабль своего времени, самый мощный советский боевой корабль за всю историю Союза. Только авианесущие крейсера проекта 1143 могли поспорить с «Орланами» по своей разрушительной мощи за счет способности корабельных штурмовиков Яковлева нести ядерные бомбы.

Самые мощные в СССР

Ходовые качества, скорость и количество оружия на борту этих кораблей заставили Запад классифицировать их как battlecruiser, в отечественной терминологии — линейный крейсер, мощный ударный корабль, действующий в авангарде флота.

Однако проект делался не недостаточной для столь масштабного замысла технологической базе. У СССР не было подходящей электроники, чтобы потенциал настолько большого и скоростного атомного корабля был реализован полностью.

Тем не менее, крейсера получились. Исходя из того, что все системы оружия и все радиоэлектронное вооружение на борту исправно работает, а личный состав обучен и действует без грубых ошибок, придется признать, что

для победы над таким кораблем американцам понадобились бы несоразмерно большие силы, и они понесли бы немалые потери.

Есть еще одна деталь, которая часто уходит за рамки внимания даже у профессионалов. Крейсер - это корабль, действующий самостоятельно, в отрыве от основных сил. В этом его изначальный смысл. А корабли проекта 1144 — это первые за много десятилетий настоящие крейсера.

Они способны действовать автономно за счет атомной энергетической установки и высокой скорости хода. Они имеют (в теории) мощнейшую противовоздушную оборону, наступательное ракетное и противолодочное оружие, гидроакустический комплекс, позволяющий искать подлодки, а также артиллерию, от двух до трех вертолетов (можно поставить на палубу еще один, но это бывает сложно реализовать в силу погоды и ряда других факторов) и повышенную по сравнению с другими кораблями живучесть.

Однако у любой медали две стороны. «Орланы», будучи универсалами, уступают специализированным кораблям и подлодкам.

При массированном ракетном ударе по корабельному соединению атомный ракетный крейсер может использовать меньшее число ракет, чем подлодки проектов 949 и 949А. А как противолодочник он слишком большой, дорогой и не имеет преимуществ перед большими противолодочными кораблями проекта 1155.

Как артиллерийский корабль он, опять же, невероятно дорог, и уступал эсминцам проекта 956, имевших в два раза более мощную артиллерию (на всех крейсерах, кроме «Кирова», одна 130-мм установка, а у эсминца две).

Распад СССР поставил и существование этого класса кораблей под вопрос. Только «Петр Великий», сданный флоту в 1998 году, до недавних пор исправно выходил в море. «Киров» и «Адмирал Лазарев» списаны.

«Нахимов» встал на ремонт в 1999-м. С этого момента и следующие 15 лет он был жертвой то недофинансирования, бесконечных пересогласований объема работ. Лишь в 2014 году кораблем начали заниматься всерьез. Корабль выходит в море через 11 лет после того, как на его борту заработала первая газорезка.

Стоимость перестройки составила около 200 миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы построить три-четыре фрегата проекта 22350.

Впереди еще заводские испытания, замечания, исправление замечаний, государственные испытания и, если все пройдет как надо, передача флоту. Стоит использовать его с максимальным эффектом.

Американцам мало не покажется

Корабль должен быть передан флоту, полностью соответствуя тактико-техническому заданию на модернизацию. Флот, в свою очередь, должен обучить личный состав и вооружить судно исправным ракетным оружием. А учебные задачи и стрельбы должны отрабатываться в максимальном приближении к боевым условиям, например, проверить ПВО корабля важно через массированный налет ракет-мишеней, а не стрельбой по одиночным целям.

В противном случае он может стать просто большой мишенью и мечтой противника, а приведенные ниже рассуждения теряют релевантность.

Но, если все условия будут выполнены, страна получит крейсер с обновленным арсеналом наступательного ракетного оружия, который способен самостоятельно выполнять широкий спектр задач.

Само появление такого корабля в Северной Атлантике (при использовании им отрыва ходом от сил, выделенных на слежение) потребует от НАТО привлечения несоразмерного числа бортов просто для того, чтобы держать его под наблюдением.

Причем от подлодок он тоже имеет шансы оторваться ходом. А если ПВО будет в должном состоянии, то ни единичная ракетная атака с подлодки, ни пуск пары противокорабельных ракет с патрульного самолета не страшны.

Для нейтрализации создаваемой крейсером угрозы США, возможно, пришлось бы задействовать авианосную группу, причем усиленную. Следовательно, она не будет задействована где-то еще.

«Нахимов» станет серьезным сдерживающим фактором, так как дает возможность применять крылатые ракеты в больших количествах и даже после их расхода сохранит боевое значение.

В случае же оснащения ракет ядерной боевой частью, по своему сдерживающему эффекту он сравнится с подводным ракетным крейсером стратегического назначения.

Этот корабль способен выполнить ракетный залп более мощный, чем - суммарно - Черноморский флот и каспийская флотилия. Сможет нанести удар, сравнимый по силе с ударом США по Ирану (но без поражения заглубленных подземных объектов).

Это имеет огромное военно-политическое значение в мирное время и способно принести результаты оперативного масштаба в ходе боевых действий.

Еще более широкие возможности открываются при формировании корабельной ударной группы Северного флота с атомным крейсером в своем составе. Три-четыре судна, способные действовать в океанской зоне, вместе с крейсером образуют ударный «кулак», который придется останавливать всем северным флангом НАТО. Если, повторимся, все работает, а экипажи правильно обучены.

Это «работает» и «обучены» действительно ключевой момент. Ограниченно боеспособный корабль или корабль, экипаж которого совершает ошибки, будет потоплен одной подлодкой или несколькими боевыми самолетами.

Полностью боеспособный и с обученным экипажем сам станет страшен и для подлодок, и для авиации.

Переоценивать значение крейсера, конечно, не стоит. Им одним войны не выиграть. Собрать против него тотально превосходящие силы НАТО сможет, как когда-то их собрали против японского линкора «Ямато» ВМС США, задействовав авиацию с одиннадцати авианосцев.

Но и недооценивать нельзя. Этот корабль - фактор как бы не стратегической значимости.

Но есть и слабости

Слабостью кораблей является ситуационная осведомленность. Он сможет обнаружить неизлучающую радиоконтрастную цель только в нескольких десятках километров. Чтобы классифицировать ее, придется подходить еще ближе. Если цель идет с включенными радиолокаторами, дальность вырастет до двухсот-трехсот километров.

В современной войне этого мало.

Систем морской разведки и целеуказания, сравнимых с советским «Успехом», у Российской Федерации нет, а морская космическая система разведки «Лиана» не имеет достаточного количества спутников.

В этих условиях необходимо развертывание на борту крейсера специализированных беспилотных летательных аппаратов - разведчиков, способных действовать над безориенторной поверхностью и обнаруживать корабли на большом расстоянии. Это — основной вопрос на будущее. Таких беспилотников у флота нет, создавать их нужно быстро.

А что с «Петром»?

Второго уцелевший автономный крейсер «Петр Великий» тоже нуждается в модернизации и ремонте.

По-хорошему, ему тоже нужно заменить наступательное ракетное оружие. Но изыскать способ сделать это дешевле, чем в случае с «Нахимовым». Не поддаться соблазну заменить один крейсер на другой в условиях сжимающихся бюджетов.

Впереди эпоха войн. Авианосца у России де-факто теперь нет. Применять боевые корабли без авиационной поддержки будет можно далеко не всегда, но все же возможно. Именно атомные ракетные крейсеры с их арсеналом противовоздушных систем и способностью накрыть аэродромы противника десятками крылатых ракет должны стать ядром корабельных соединений ближайшего будущего.