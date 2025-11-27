Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союз-2.1а»
Госкорпорация «Роскосмос» сообщил в Telegram-канале о результатах осмотра места старта «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28», на котором были выявлены повреждения стартового стола.
«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса», – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж на борту, самочувствие хорошее.
«Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – заверили в Роскосмосе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции. Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.
Позже «Союз МС-28» с международным экипажем был успешно выведен на орбиту.