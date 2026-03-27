На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.2 комментария
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
Федеральное антимонопольное ведомство вмешалось в спор вокруг товарного знака творожных сырков «Б.Ю. Александров» и увидело признаки недобросовестной конкуренции.
Речь идет о производителе творожных сырков «Б.Ю. Александров», указано в сообщении службы, передает ТАСС.
Поводом стало обращение правообладателя товарных знаков «Александров К.Б.», который пожаловался на действия конкурента, компании «РостАгроКомплекс».
По данным заявителя, «РостАгроКомплекс» разослал торговым сетям письма с требованием прекратить продажу продукции с указанным брендом. В этих письмах компания утверждала, что обладает правом на использование товарного знака «Б.Ю. Александров», а конкурент якобы применяет его незаконно.
Однако в ФАС сообщили, что по реестру товарных знаков лицензионный договор на использование бренда «Б.Ю. Александров» был расторгнут в 2022 году, а продукция выведена из оборота в 2023 году.
«ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения. В случае его неисполнения служба вправе возбудить в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС предупредила компанию «Пирохимика» о нарушении антимонопольного законодательства из-за рассылки писем, дискредитирующих конкурента.