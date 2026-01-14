Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
ФАС предупредила «Пирохимику» о нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от компании «Пирохимика» прекратить распространение писем, дискредитирующих компанию-конкурента.
Поводом стала рассылка контрагентам писем, содержащих негативную информацию о конкуренте – ООО «МТС Снабжение», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В письмах «Пирохимика» обвиняла конкурента в недобросовестности при реализации установок пожаротушения «Циклоида» и утверждала о возможных нарушениях интеллектуальных прав.
ФАС отметила, что такие действия приостановили деловые отношения «МТС Снабжение» с другими компаниями и нанесли ущерб деловой репутации, что привело к убыткам. По мнению ведомства, «Пирохимика» могла получить необоснованные конкурентные преимущества за счет притока новых клиентов.
Ведомство потребовало прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Пирохимике» необходимо отозвать письма, опровергнуть информацию, в том числе на своем официальном сайте, а также предоставить отчет о выполнении требований в течение 10 дней.
Ранее ФАС выявила признаки антиконкурентных соглашений между подрядчиками и департаментом мэрии Новосибирска при закупке жилья для детей-сирот.