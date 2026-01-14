  • Новость часаВласти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    ЕС намерен предложить Трампу сделку по Гренландии
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    22 комментария
    14 января 2026, 13:08 • Новости дня

    ФАС предупредила «Пирохимику» о нарушении антимонопольного законодательства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от компании «Пирохимика» прекратить распространение писем, дискредитирующих компанию-конкурента.

    Поводом стала рассылка контрагентам писем, содержащих негативную информацию о конкуренте – ООО «МТС Снабжение», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В письмах «Пирохимика» обвиняла конкурента в недобросовестности при реализации установок пожаротушения «Циклоида» и утверждала о возможных нарушениях интеллектуальных прав.

    ФАС отметила, что такие действия приостановили деловые отношения «МТС Снабжение» с другими компаниями и нанесли ущерб деловой репутации, что привело к убыткам. По мнению ведомства, «Пирохимика» могла получить необоснованные конкурентные преимущества за счет притока новых клиентов.

    Ведомство потребовало прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Пирохимике» необходимо отозвать письма, опровергнуть информацию, в том числе на своем официальном сайте, а также предоставить отчет о выполнении требований в течение 10 дней.

    Ранее ФАС выявила признаки антиконкурентных соглашений между подрядчиками и департаментом мэрии Новосибирска при закупке жилья для детей-сирот.

    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    Комментарии (21)
    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» изменил формулировку цели для Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее он неизменно подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте. На форуме во вторник Рютте заявил: «Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы… вы должны выжить в этой войне».

    Модератор уточнил у Рютте, означает ли это смену цели с победы на выживание. Генсек ушел от прямого ответа, подчеркнув, что задача Запада – «привести Украину сильной за стол переговоров». До этого в своих публичных заявлениях он не использовал подобных формулировок относительно Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Корреспондент Die Welt назвал удар «Орешником» намеком европейцам из-за их планов разместить войска на Украине.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне

    The Telegraph: Секретная комната посольства КНР в Лондоне окажется в метре от британских кабелей связи

    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    @ PA Images/Reuters

    Под новым китайским «суперпосольством» в Лондоне планируется строительство скрытого подземного помещения, расположенного в непосредственной близости от важнейших волоконно-оптических кабелей, по которым передаются конфиденциальные финансовые данные Великобритании.

    Как сообщает газета The Telegraph, получившая доступ к проектным документам, речь идет о масштабном дипломатическом комплексе площадью около 22 тыс. кв. метров, который Китай намерен возвести на месте бывшего Королевского монетного двора в центре Лондона. Всего под зданием запроектировано 208 подземных помещений, однако особое внимание журналистов привлек один скрытый зал, расположенный всего в метре от кабелей, обслуживающих Сити и крупные дата-центры столицы.

    Согласно планам, в этом подземном помещении предусмотрены системы отвода горячего воздуха, что может указывать на размещение энергоемкого оборудования, в том числе вычислительных систем. Кроме того, проект предполагает снос и последующее восстановление внешней стены подвала прямо рядом с кабельной трассой, что, по мнению экспертов, теоретически создает возможность доступа к линиям связи.

    Эти кабели принадлежат таким компаниям, как BT Openreach, Colt Technologies и Verizon Business. Они обеспечивают передачу данных между дата-центрами Лондона и являются частью инфраструктуры London Internet Exchange – одного из крупнейших интернет-узлов в мире. По ним проходят банковские транзакции, корпоративные данные, электронная почта и сообщения миллионов пользователей.

    Раскрытие планов вызвало новую волну обеспокоенности в британском политическом истеблишменте. Теневой министр по вопросам национальной безопасности Алисия Кернс заявила, что одобрение проекта фактически создаст для Китая «плацдарм экономической войны в самом сердце критической инфраструктуры Великобритании». По ее словам, близость скрытых помещений к кабелям несет очевидные риски для национальной безопасности.

    Опасения разделяют и эксперты. Профессор Университета Суррея Алан Вудворд отметил, что подобные подземные объекты могут использоваться как для легитимных нужд защищенной связи, так и для гораздо более широкого спектра разведывательных задач. Он подчеркнул, что история знает немало примеров перехвата кабельного трафика различными государствами.

    Несмотря на скандал, ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может одобрить проект до своего визита в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее проект уже вызывал споры: при предыдущем правительстве документы были сильно отредактированы «по соображениям безопасности», что привело к задержке согласований.

    В британском правительстве заявляют, что все вопросы национальной безопасности учтены, а к процессу привлечены профильные службы. Китайская сторона от комментариев отказалась. В BT Openreach в свою очередь подчеркнули, что инфраструктура компании защищена, а безопасность обеспечивается в координации с государством.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила декабрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств», в котором Британия и Германия делят первое место с рекордными 95 баллами.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Александр Гудков получил штраф в 11 тыс. рублей за публикацию клипа на песню «Я русский» с измененным текстом певца Ярослава Дронова (Шаман). Суд усмотрел в этом произведении унижение достоинства по признакам происхождения.

    Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

    В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

    Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.

    Комментарии (20)
    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    Комментарии (24)
    13 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных, рассказала Анастасия Голикова, в 2022 году родившая в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

    Она отметила, что все случаи последствий для здоровья детей врачи списывали на внутриутробные инфекции, заявляя, что медики действовали правильно и не могли изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По словам Голиковой, она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом. Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром, а при слабых схватках и узком тазе экстренных мер не приняли. «То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна... Вместо помощи я просто была в каком-то аду», – рассказала Голикова.

    Бывшие пациентки в соцсетях также рассказывают о халатности и ошибочных диагнозах в этом роддоме. Анна Федякина во «ВКонтакте» сообщила, что в 2024 году ее сына чуть не потеряли из-за того, что после родов не взяли анализ крови, а при выписке не выявили нехватку жизненно важных микроэлементов. Еще одна женщина вспоминала, как санитарка ошибочно заявила о «мертвом плоде», хотя в итоге она родила здорового ребенка уже в другой больнице.

    Пациентки сообщают, что в роддоме отмечались недостаточное внимание к новорожденным, попытки администрации препятствовать публикациям жалоб и давление на рожениц. Жительница Новокузнецка Алина рассказала «Аргументам и фактам», что врачи едва не пропустили у ее ребенка критически низкий гемоглобин, анализы взяли только по ее просьбе. Она также пожаловалась на отказ персонала предоставить смесь для кормления ребенка без специальной справки, а также на хамство и отсутствие поддержки от медсестер и акушерок.

    По словам Алины, в роддоме были случаи, когда новорожденным при родах ломали ключицы, а отношение в послеродовом отделении и операционной оставляло желать лучшего. При этом она отметила, что в реанимации медики профессионально спасали даже самых тяжелых детей.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома и перинатальные центры региона пройдут комплексную проверку после трагедии.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    Комментарии (23)
    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Украинская писательница Ницой призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская детская писательница Лариса Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения страны, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.

    Свое заявление она сделала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Говорит великий Львов», передает ТАСС.

    «Украинские московиты, пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», – сказала Ницой.

    Писательница также призвала к тому, чтобы русскоязычных украинцев «преследовали, наказывали и не давали возможности открывать рот». Ницой считает использование русского языка на Украине «антигосударственным действием».

    Ранее СБУ завела дело на певших по-русски девушек из Киева.

    Напомним, Верховная рада Украины разрабатывает законопроект о дальнейшем ужесточении ограничений на использование русского языка.

    Комментарии (16)
    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    Комментарии (4)
    14 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    Комментарии (25)
    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 18:02 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС и Британию в создании враждебного России «гомункула»
    Захарова обвинила ЕС и Британию в создании враждебного России «гомункула»
    @ Zoonar.com/Smilla72/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России.

    По итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу Захарова заявила, что Евросоюз, Британия и другие страны разрушают сложившуюся систему региональной безопасности в Европе, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, передает ТАСС.

    Она отметила, что действия ЕС и Британии напоминают политику НАТО, которая, по ее словам, игнорировала свои обещания, включая заявления бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, данные около 1990 года.

    Захарова подчеркнула: «Этот гомункул, "новая система безопасности" в Европе, задуманная ЕС и Великобританией, где европейские колониальные державы якобы доминируют в регионе, открыто враждебен по отношению к России». По мнению дипломатического представителя, западные страны пытаются изменить баланс сил, исходя из своих интересов, несмотря на ранее данные обещания.

    Захарова также напомнила о подходе НАТО к вопросам безопасности в регионе и критиковала западные подходы к европейским делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что ожидаемая замена Кира Стармера на посту премьер-министра Британии может не привести к улучшениям.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны, обсуждая возможное размещение своих войск на Украине после заключения мирного соглашения, осведомлены о решительном неприятии этого шага со стороны России.

    Глава британского Минобороны Джон Хили отметил, что едва не угодил под удар российского «Орешника» в Киеве, и назвал этот момент серьезным.

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовкой весом 200 кг, способную уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км.

    Комментарии (17)
    Главное
    Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    Politico: Европа может упустить редкоземельные ресурсы Гренландии
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    «Роскосмос» сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям
    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Перейти в раздел

    Ликвидацию Молдавии притормозят сразу два региона

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что лично проголосовала бы за объединение с Румынией на гипотетическом референдуме. Но она признает, что большинство населения настроено против. Сторонники и критики идеи унионизма есть в Молдавии и Румынии. Как отмечают эксперты, именно сейчас эта неоднозначная тема снова становится одной из самых обсуждаемых. Каковы реальные сценарии развития событий, если Санду всерьез настроена сделать Молдавию частью Румынии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации