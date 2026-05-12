МИД заявил об актуальности инициативы Путина о встрече «ядерной пятерки»
Предложение президента России Владимира Путина о встрече «ядерной пятерки» становится актуальным в нынешнем международном кризисе, заявил директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.
Стерник заявил, что предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита «ядерной пятерки» становится особенно значимым на фоне нынешнего международного кризиса, передает РИА «Новости».
По его словам, инициатива российской стороны о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН «по-прежнему на столе» и может оказаться еще более востребованной с учетом современных геополитических вызовов.
Стерник также заявил, что на евразийском пространстве можно увидеть очертания новой коалиции – треугольника Россия – Центральная Азия – Китай, который способен сформироваться в новый центр силы. Дипломат отметил, что демографические, экономические, продовольственные, энергетические и научно-технологические предпосылки для этого уже существуют.
Вместе с этим Стерник обратил внимание на возрастающую нестабильность вокруг региона, подчеркнув, что вокруг «сердца Евразии» формируется пояс нестабильности, который грозит захватить Центральную Азию и Закавказье. По его словам, этот пояс уже протянулся через Балтику и приближается к арктическому региону, а на востоке наблюдаются признаки создания антикитайского плацдарма.
Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», в рамках которой прозвучали эти заявления, проходит в Геленджике 12-13 мая. Главная тема встречи в этом году – «Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве».
