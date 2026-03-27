Пытавшегося отравить военных бариста осудили в Ставрополе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Приговор 24-летнему сотруднику кофейни в Ставрополе вынес Южный окружной военный суд, передает РИА «Новости».

По данным следствия, с апреля 2023 по август 2024 года он, «действуя в интересах запрещенной в России террористической организации», неоднократно пытался отравить военных, подливая в их напитки ядовитое вещество.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на два года.

Суд признал его виновным по статьям «Государственная измена», «Участие в деятельности террористической организации», «Вербовка в террористическую организацию», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета».

До этого суд приговорил жителя Ставрополья к 20 годам лишения свободы за подготовку взрыва и поджога здания местной таможни. До этого суд приговорил жителя Ставрополья к 20 годам колонии за попытку теракта на газовой сети в Ессентуках.