Суд приговорил жителя Ставрополья к 20 годам за подготовку теракта

Жителя Ставрополья приговорили к 20 годам за подготовку теракта в здании таможни

Tекст: Мария Иванова

Житель Ставропольского края Александр Жигун приговорен к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании местной таможни, сообщает ТАСС.

Решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первые четыре года Жигун проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

По информации суда, с 13 февраля по 28 марта 2024 года Жигун изучал места для совершения теракта и согласовал с куратором из нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) конкретный план – взрыв и поджог здания таможни.

Следствие установило, что Жигун записал видеообращение о добровольном вступлении в «Азов» и отправлял представителю батальона снимки различных объектов в регионе. В дальнейшем он арендовал гараж, купил компоненты для изготовления взрывного устройства, собрал его и хранил в том же гараже.

В марте 2024 года Жигун был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом, незаконным изготовлением и хранением взрывчатых веществ, а также по статье о государственной измене.

Напомним, ранее суд вынес обвинительный приговор двум жителям Бурятии и Курганской области за подготовку теракта на газовой станции.

Жителю Севастополя назначили 15 лет лишения свободы за попытку организовать подрыв железнодорожного моста по заданию спецслужб Украины.

Суд также вынес приговор четырем участникам террористического сообщества, планировавшим взрыв у общежития РУДН в Москве.