Двух россиян осудили за подготовку теракта в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Курской области, передает ТАСС. Обвиняемые были осуждены на девять и семь лет лишения свободы: жителю Курганской области назначено девять лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а жителю Бурятии – семь лет с теми же условиями. Оба фигуранта получили также по одному году ограничения свободы после отбытия основного наказания.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что мужчины признаны виновными по статьям, связанным с приготовлением к террористическому акту, организованному группой.

В октябре 2023 года они установили контакт с радикально настроенным человеком, а в июне 2024 года по его поручению прибыли на территорию Курской области. Здесь злоумышленники планировали совершить теракт на газораспределительной станции и подорвать военнослужащего Вооруженных сил России.

Во время изъятия взрывных устройств из тайника мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, передает агентство. Суд учел позицию государственного обвинителя при вынесении наказания.

