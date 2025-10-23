Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.10 комментариев
Захарова объяснила ненависть к России у «нынешнего режима в Риге»
МИД Латвии заявил о запрете самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию, где могла произойти гипотетическая встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом – официальный представитель МИД России Мария Захарова составила объяснение подобному выпаду.
«Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», – написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова пояснила, на случай, если Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет. Она напомнила, что Латвия является одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось реализовать центральную задачу геноцида восточноевропейского населения – решить «еврейский вопрос».
«При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей – 89% евреев (70 тыс. латвийских евреев и 20 тыс. привезенных из других стран) – сыграло коренное население Латвии. Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов. Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая «марши легионеров». Здесь фактически реализована ревизия итогов Второй Мировой войны», – объяснила представитель МИД России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Латвия ввела платную запись для въезда с восточной границы. Белорусские пограничники обнаружили в Браславском районе двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища, которого, по их словам, избили на территории Латвии.