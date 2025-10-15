Латвия ввела платную запись для въезда с восточной границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Изменения порядка пересечения границы вступили в силу в Латвии с 15 октября, передает ТАСС. Теперь попасть в страну через КПП «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно только после предварительной регистрации в электронной системе и оплаты в размере девяти евро тридцати центов за одно транспортное средство.

На сайте Системы резервации электронной очереди указывается, что такие меры направлены на повышение безопасности и предотвращение скопления машин. Водителям предоставляется возможность выбрать конкретный временной интервал для пересечения границы за тридцать дней до въезда либо оформить заявку незадолго до прибытия на КПП.

По данным портала Delfi, нововведения распространяются на автомобилистов из России и Белоруссии. Без предварительной регистрации и внесения оплаты попасть в страну теперь невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией. Ранее власти Латвии решили закрывать воздушное пространство у границ с Россией в ночное время.