Латвия продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией

Латвия продлила ночной запрет на полеты у границы с Россией
В Латвии режим частичного закрытия воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией продлен еще на неделю и будет действовать до 19 октября.
Ограничения распространяются на вечерние и ночные часы на высоте до 6 км. Исключение составляют только полеты, официально разрешенные военным ведомством, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Рига».
Изначально запрет действовал до 8 октября, после чего его продлили сначала на четыре дня, а теперь еще на неделю. Подобные меры также введены на границах Латвии с Литвой и Эстонией. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявлял, что воздушное пространство у границы будет закрыто с 20.00 до 7.00 до отдельного распоряжения.
В соседней Эстонии с 19 сентября также действует запрет на полеты вблизи границ с Россией и Латвией на высоте до 1 км в аналогичное время. Его уже продлили до 23 октября. Как сообщили в авиадиспетчерской службе Таллина, для полетов в этот период необходимо специальное разрешение полиции или пограничной службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, автомобильное движение по дороге, частично пересекающей территорию России, временно остановлено на участке в Эстонии.