В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

Tекст: Дарья Григоренко

Источник уточнил, что данное ограничение касается всех воздушных судов, включая беспилотные аппараты, передает ТАСС.

Первоначально запрет был введен 19 сентября и должен был действовать до конца суток 30 сентября. «В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы», – заявил источник.

Теперь ограничение будет действовать ежедневно с 17:00 по всемирному времени (20:00 по Москве) до 04:00 по всемирному времени (07:00 по Москве).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия закрыла воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и на Украине.

19 сентября в авиадиспетчерской службе Латвии сообщили, что в течение ближайших 19 дней в стране введут ночной запрет на полеты на малых высотах вдоль границ с Россией и Белоруссией.