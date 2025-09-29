В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
В Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией
Власти Эстонии приняли решение продлить запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до одного километра в вечерние и ночные часы до 23 октября, сообщил источник в авиадиспетчерских службах страны.
Источник уточнил, что данное ограничение касается всех воздушных судов, включая беспилотные аппараты, передает ТАСС.
Первоначально запрет был введен 19 сентября и должен был действовать до конца суток 30 сентября. «В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы», – заявил источник.
Теперь ограничение будет действовать ежедневно с 17:00 по всемирному времени (20:00 по Москве) до 04:00 по всемирному времени (07:00 по Москве).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия закрыла воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и на Украине.
19 сентября в авиадиспетчерской службе Латвии сообщили, что в течение ближайших 19 дней в стране введут ночной запрет на полеты на малых высотах вдоль границ с Россией и Белоруссией.