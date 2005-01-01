Радиостанции начали отказываться от песен Майкла Джексона из-за педофилии

На трех крупных радиостанциях Монреаля сняли с ротаций все песни Майкла Джексона, сообщил телеканал CBC.

По словам представителя радиостанций, слушатели негативно отреагировали на фильм о певце «Покидая Неверлэнд», где показаны сексуальные отношения Джексона с малолетними, передает РИА «Новости».

Сообщается, что песни короля поп-музыки были убраны из ротаций на следующее утро после премьеры кинокартины.

В американских СМИ сообщалось, что на премьере фильма посетители фестиваля независимого кино оказались шокированы фильмом «Покидая Неверлэнд».