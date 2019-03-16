Дочь Майкла Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма о педофилии отца

Американская актриса и модель Пэрис Джексон в субботу пыталась совершить самоубийство из-за показа фильма о ее покойном отце – «короле поп-музыки» Майкле Джексоне, обвиненного в педофилии.

Как сообщили источники TMZ, близкие к семье Джексон, поступок 20-летней актрисы напрямую связан с показом на телеканале HBO скандального документального фильма «Покидая «Нэверленд» (Leaving Neverland), в котором двое молодых американцев утверждают, что, будучи детьми, они подвергались действиям сексуального характера со стороны Майкла Джексона.

Издание сообщает, что полиция и медики прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром в субботу. Днем она находилась в больнице под наблюдением врачей. Позднее портал опубликовал фотографии Пэрис, вернувшейся домой. Отмечается, что на девушке была куртка с надписью «Щеночки и я в порядке».

Уточняется также, что сама девушка не смотрела фильм про ее отца. Ранее она выступала в защиту Майкла Джексона и уверяла, что обвинения в его адрес в растлении малолетних безосновательны.

Семья певца, умершего в 2009 году, также называла эти обвинения «публичным линчеванием» и подала в штате Калифорния судебный иск к HBO на 100 млн долларов.

В России скандальный фильм планировал показать Первый канал, однако премьера была отменена. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему канал принял такое решение.