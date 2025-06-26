Дени Вильнева выбрали режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Tекст: Мария Иванова

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде – это будет первая картина культовой франшизы под креативным контролем Amazon MGM Studios, сообщает The New York Times.

О назначении Вильнева студия объявила в среду, отметив, что ранее производством фильмов о Бонде десятилетиями управляла семья Брокколи.

Вильнев признался, что с детства был поклонником фильмов о Бонде: «Я ярый фанат Бонда. Для меня это священная территория», – подчеркнул режиссер. Он пообещал сохранить традиции франшизы и открыть путь новым историям, добавив, что для него это «огромная ответственность и большая честь».

Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман заявили, что всегда мечтали снять этот фильм вместе с Вильневом. Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс выразил уверенность, что персонаж оказался в надежных руках одного из лучших современных режиссеров.

Пока дата релиза не объявлена. Известно, что Вильнев летом приступит к съемкам третьей части «Дюны», а если работа над Бондом начнется в следующем году, премьеру стоит ожидать к 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский бизнесмен Йозеф Кляйндинст подал иски в Европейском союзе и Британии, чтобы не потерять права на торговые знаки Джеймса Бонда из-за их коммерческой неактивности.

Ранее Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, был награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, как и сам агент 007 в книгах Яна Флеминга.