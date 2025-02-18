Австрийский бизнесмен подал иски в ЕС и Британии из-за рисков исчезновения Джеймса Бонда

Tекст: Мария Иванова

Кляйндинст инициировал судебные процессы против правообладателей торговых знаков персонажа Джеймса Бонда, пишет Guardian.

Он выразил обеспокоенность тем, что неиспользование этих знаков может привести к коммерческой «смерти» Бонда, отмечает РИА «Новости».

«Коммерческий успех снижается, и мы знаем, что это падение в конечном счете приведет к смерти, которую мы хотим предотвратить», – процитировало издание слова Кляйндинста.

Права на торговые знаки, связанные с Джеймсом Бондом, принадлежат американской компании Danjaq, которая совместно с британской Eon контролирует реализацию продукции под известным брендом.

Кляйндинст, чья компания Kleindienst Group является одним из крупнейших застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, подал иски в Европейском Союзе и Британии. Законы этих стран предусматривают возможность аннулирования прав на торговые знаки, если они не реализуются коммерчески в течение как минимум пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году бывший госсекретарь США Энтони Блинкен ответил фразой Джеймса Бонда на вопрос о возможной встрече российского и американского президентов. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом.

В 2022 году актер Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, которого в книгах Яна Флеминга был удостоен и сам агент 007.