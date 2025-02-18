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Австрийский бизнесмен подал иски ради «спасения Джеймса Бонда»
Австрийский бизнесмен подал иски в ЕС и Британии из-за рисков исчезновения Джеймса Бонда
Австрийский бизнесмен Йозеф Кляйндинст подал иски в ЕС и Британии, стремясь предотвратить потерю прав на торговые знаки Джеймса Бонда из-за их коммерческой неактивности более пяти лет, опасаясь, что это может «убить» легендарного персонажа.
Кляйндинст инициировал судебные процессы против правообладателей торговых знаков персонажа Джеймса Бонда, пишет Guardian.
Он выразил обеспокоенность тем, что неиспользование этих знаков может привести к коммерческой «смерти» Бонда, отмечает РИА «Новости».
«Коммерческий успех снижается, и мы знаем, что это падение в конечном счете приведет к смерти, которую мы хотим предотвратить», – процитировало издание слова Кляйндинста.
Права на торговые знаки, связанные с Джеймсом Бондом, принадлежат американской компании Danjaq, которая совместно с британской Eon контролирует реализацию продукции под известным брендом.
Кляйндинст, чья компания Kleindienst Group является одним из крупнейших застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, подал иски в Европейском Союзе и Британии. Законы этих стран предусматривают возможность аннулирования прав на торговые знаки, если они не реализуются коммерчески в течение как минимум пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году бывший госсекретарь США Энтони Блинкен ответил фразой Джеймса Бонда на вопрос о возможной встрече российского и американского президентов. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом.
В 2022 году актер Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, которого в книгах Яна Флеминга был удостоен и сам агент 007.