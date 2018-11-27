Почему Первый канал отменил показ фильма о предполагаемой педофилии Майкла Джексона?

Двухсерийный фильм НВО «Покидая Неверленд», в котором, как заявляется, собраны доказательства того, что Майкл Джексон систематически занимался растлением детей, должен был быть показан в ночном эфире Первом канале 15 и 16 марта. Ранее документальная картина активно рекламировалась и вызвала ажиотаж в США и Европе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ленте и о скандалах, с ней связанных.

Однако накануне премьеры Первый канал внезапно отказался от идеи показать фильм в эфире и выложил его на своем сайте. Его пресс-служба заявила следующее:

«Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы».

Стоит признать, что это объяснение ничего не объясняет. Противоречивой может быть реакция на что угодно, включая все остальные программы Первого канала. А в то, что агрессия «сторонников и противников фильма» за рубежом будет иметь последствия в России вроде драки «стенка на стенку», как-то не верится.

Предположение, что Первый канал боится получить после трансляции иск от семьи Майкла Джексона, как это произошло с НВО, также неубедительно. Суть иска к HBO в том, что канал нарушил договор от 1992 года, в котором закреплялась его обязанность не порочить честь и достоинство Джексона в обмен на эксклюзивы. Вряд ли Первый канал заключал с музыкантом или его семьей аналогичные контракты.

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Зато вполне убедительной кажется версия, высказанная источником «Ленты.ру » на Первом. Канал якобы опасается, что заинтересованные лица могут неверно трактовать некоторые моменты в фильме, что может дать основания для обвинения канала в пропаганде педофилии.

Действительно, в фильме содержится, например, заявление самого Джексона, сказавшего в одном из интервью примерно следующее: для взрослого мужчины нет ничего плохого в том, чтобы спать в одной кровати с маленькими детьми. То, что Сейфчак и Робсон в 7-10 летнем возрасте систематически спали вместе с Джексоном в одной постели, установлено американским судом, но по обвинению в домогательствах и растении малолетних музыкант был оправдан.

В целом работа НВО – это обличение певца и приписываемых ему преступлений против детей. Но, будучи выдернутыми из контекста, отдельные моменты фильма могут стать поводом для вмешательства правоохранительных органов, зачастую демонстрирующих в оценке контента СМИ и социальных сетей недопустимый формализм. Как это, например, было с уголовным делом и приговором в Архангельской области, когда за «демонстрацию нацистской символики» был наказан пользователь, опубликовавший фотографии с Парада Победы 1945 года.

Видимо, с учетом этого Первый канал предпочитает дуть на воду и не транслировать фильм в общенациональном эфире, ограничившись показом в сети. Так меньше шансов на то, что он станет целью чьего-нибудь служебного рвения или объектом заведомо ошибочной трактовки.