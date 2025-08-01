Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

МИД Азербайджана потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

Tекст: Вера Басилая

МИД Азербайджана потребовал от агентства ТАСС извинений за использование названия Степанакерт вместо Ханкенди, передает РБК.

Ведомство заявило, что название Степанакерт применялось в период существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики и выразило возмущение подобной терминологией.

В заявлении МИД отмечается, также отмечается, что в случае, если Москва не прекратит искажать топонимику, то Баку начнет использовать исторические названия российских городов. А именно – Кенигсберг вместо Калининграда или Орынбор вместо Оренбурга.

Дипломаты также потребовали внести соответствующие поправки и предупредили, что в противном случае в отношении ТАСС в Азербайджане «будут приняты соответствующие меры».

Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

До этого администрация президента Германии принесла извинения Азербайджану за публикацию Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в соцсети с изображением флага бывшего режима.