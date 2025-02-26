Москалькова предложила закрепить понятие «блогер» в законе

Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса

Политолог Ткаченко: Сотрудничество с США в Донбассе и Новороссии будет означать признание регионов российскими

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Владимира Путина о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах, стоит рассматривать в двух плоскостях», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Во-первых, проекты в этой области требуют больших инвестиций и новейших технологий. Поэтому совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней. Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», – пояснил собеседник. Он напомнил, что ранее западные страны инвестировали в том числе в российские нефть и лес.

Во-вторых, продолжил эксперт, возможная совместно с американскими структурами добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии означала бы согласие с тем, что это российские территории. «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – уточнил Ткаченко.

Кроме того, экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта, считает политолог. «Впрочем, важно не переоценить американское влияние», – рассуждает спикер.

Вместе с тем, как считает аналитик, Москва не станет спешить с допуском иностранных капиталов в проекты по редкоземельным металлам. «Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона», – допускает Ткаченко.

Он также обратил внимание на заявление Путина по поводу украинской государственности. «В позициях России и США относительно Владимира Зеленского, на мой взгляд, есть консенсус: ему нет места ни на переговорах, ни в будущем Украины. Кто придет на его место – это вопрос, который волнует и нас, и Соединенные Штаты. Я не исключаю, что американское глубинное государство попытается провести своего человека, который в случае изменений в Белом доме вернул бы Украину на антироссийский трек», – отметил политолог.

«Москву это не устраивает. Мы подходим к решению украинской проблемы с другой стороны: настаиваем на демилитаризации Украины и принятии ею нейтрального статуса», – акцентировал аналитик. По его оценкам, важным моментом из заявлений президента стало то, что российская сторона не хочет демонтажа соседней страны и выступает за сохранение ею государственности.

«Ведь в ином случае события могут развиваться так, что Венгрия, Румыния и Польша заявят о своих территориальных претензиях и попытаются отхватить «куски». Мы получим грандиозный конфликт на западе Украины. Впрочем, о будущем украинской территории нам еще предстоит долго говорить, и это будут непростые переговоры», – заключил Ткаченко.

В понедельник Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

По словам главы российского государства, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить. Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, добавил президент.

Путин также высказался о Владимире Зеленском, рейтинг которого в два раза меньше, чем у Валерия Залужного. Российский лидер обвинил того в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «И об этом говорит, по-моему, голосование в Раде по продлению его полномочий», – пояснил российский лидер.

«Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира – кстати говоря, мы тоже – и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский) стоит на пути к достижению этой цели», – отметил он. Призывая к проведению президентских выборов на Украине, президент США, считает Путин, действует «в интересах украинского государства, с целью сохранения украинской государственности». «Против этого мы тоже ничего не имеем», – сказал президент России.

«Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – подчеркнул Путин.

В отношении Европы президент заявил, что она не может предъявлять требования России. «Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», – сказал глава государства. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.