Путин поддержал идею о запрете в СМИ термина «инфоцыгане»

Президент России Владимир Путин поддержал идею о запрете в государственных СМИ обидного для цыган термина «инфоцыгане», которую предложила глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

Как указала Деметер в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, один из первых терминов, которые стали употреблять популярные блогеры, это «инфоцыгане», не имеющий никакого отношения к цыганам. По ее словам, крайне обидно слышать, как вошедшее в повседневный обиход недостоверное слово произносят на радио и телевидении, трансляция заседания велась на сайте Кремля.

Она пожаловалась на произвол блогеров, отметив, что появились термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», обозначающие мошенников, которые этнически к цыганам никак не относятся, передает Газета.Ru.

Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, «указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок», а также слово «инфоцыгане», которое «вызывает цыганофобию», пишет РИА «Новости».

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации – это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём все, что вы сказали», – ответил Путин, добавив, что будут предприняты меры, чтобы «не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции.