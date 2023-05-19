Путин поддержал идею о запрете в СМИ термина «инфоцыгане»

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поддержал идею о запрете в СМИ термина «инфоцыгане»
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Президент России Владимир Путин поддержал идею о запрете в государственных СМИ обидного для цыган термина «инфоцыгане», которую предложила глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.
Как указала Деметер в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, один из первых терминов, которые стали употреблять популярные блогеры, это «инфоцыгане», не имеющий никакого отношения к цыганам. По ее словам, крайне обидно слышать, как вошедшее в повседневный обиход недостоверное слово произносят на радио и телевидении, трансляция заседания велась на сайте Кремля.
Она пожаловалась на произвол блогеров, отметив, что появились термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», обозначающие мошенников, которые этнически к цыганам никак не относятся, передает Газета.Ru.
Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, «указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок», а также слово «инфоцыгане», которое «вызывает цыганофобию», пишет РИА «Новости».
«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации – это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём все, что вы сказали», – ответил Путин, добавив, что будут предприняты меры, чтобы «не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции.
В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, который выпускает алкоголь под брендом «Арарат», может прекратить поставки продукции в Россию, он принадлежит французской компании Pernod Ricard.
Пока официальной информации нет, уточнил министр, добавив, что приостановка поставок может создать проблемы, которые повлияют на закупку винограда, передает РИА «Новости».
Ранее Pernod Ricard заявила, что в конце апреля прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. До этого российские рестораны пожаловались на нехватку алкоголя.
МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США
Глава МИД Сербии Дачич назвал стратегической целью республики развитие сотрудничества с США
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Сербия считает стратегической задачей развитие сотрудничества с США, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе встречи с американским послом Кристофером Хиллом.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Сербии, первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, передает ТАСС.
В МИД республики также сообщили, что глава МИД Сербии и американский посол в ходе встречи выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников.
Как сообщается, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров напоминал о призывах президента США Джо Байдена бомбить Сербию.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал»
MWM: Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский гиперзвуковой «Кинжал»
Американский ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский гиперзвуковой «Кинжал», говорится в материале, опубликованном Military Watch Magazine.
В публикации говорится, что общая стоимость запущенных на перехват «Кинжала» 32 ракет американского ЗРК Patriot составила 96 млн долларов, все они потерпели неудачу, передает РИА «Новости».
Во вторник российские военные нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого, по сообщению Минобороны России, был поражен американский ЗРК Patriot, в состав которого входили РЛС и пять пусковых установок.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Стало известно, что построят на месте «Азовстали»
Вице-премьер Хуснуллин: На месте «Азовстали» в Мариуполе решено построить технопарк
На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет возведен технопарк, его план будет представлен после разминирования территории, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам политика, рассматривались разные идеи, но власти решили остановиться именно на строительстве технопарка. При этом Хуснуллин уточнил, что на восстановление территории и строительство нового объекта обойдется в миллиарды рублей.
В настоящее время на территории идет плановое разминирование, передает РИА «Новости».
В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин уже говорил, что принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк.
Территория «Азовсталь» весной 2022 года удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена.
Умер актер «Глухаря» Рустам Уразаев
Российский и узбекский актер и режиссер, член Союза кинематографистов России Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет.
О его смерти стало известно 18 мая, о причинах смерти не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Уразаев снимался в фильмах «Глухарь», «Знахарь», «Рок-н-ролл для принцесс», а также выступал в качестве режиссера в сериалах «След», «Меч», «Женские истории» и других.
Ранее сообщалось о смерти советского актера Владимира Кузнецова.
Военкор: Российские штурмовики заняли в Артемовске укрепрайон «Домино»
Военкор Симонов: Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам
Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске.
Польская Europolgaz потребовала от Газпрома 2,3 млрд долларов
«Коммерсант»: Владелец польского участка газопровода «Ямал – Европа» потребовал от Газпрома 2,3 млрд долларов
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Владелец польского участка газопровода «Ямал – Европа» компания Europolgaz через арбитражный суд требует с компании «Газпром» непогашенную задолженность за транспортировку газа в размере 6 млрд злотых (2,3 млрд долларов), сообщил вице-премьер, министр госактивов Польши Яцек Сасин.
Как сообщил Сасин в эфире Польского телевидения, компания Europolgaz обратилась в арбитраж с иском против Газпрома о возмещении примерно 850 млн злотых (около 220 млн долларов) непогашенной задолженности за транспортировку газа, пишет «Коммерсант».
По словам министра, арбитраж связан с «упущенной прибылью Europolgaz, через трубопровод которой в настоящее время не транспортируется российский газ». Таким образом, к уже озвученной задолженности нужно прибавить еще 5 млрд злотых (около 1,2 млрд долларов). Иск был подан в арбитраж при Торговой палате Стокгольма.
Ранее Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе».
Позже польские власти разорвали подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику.
Напомним, власти Польши решили принудительно изъять акции Газпрома в компании Europolgaz, владеющей польским участком газопровода «Ямал – Европа».
Патрушев предупредил Европу о движении в ее сторону радиоактивного облака с Украины
Патрушев заявил, что радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном движется в Европу
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Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, отправленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
Патрушев указал на визит главы США Джо Байдена в Хиросиму, где он примет участие в саммите G7. Участники обсудят помощь Украине, передает РИА «Новости».
Патрушев отметил, что американцы не раз в истории уже «помогали» странам.
«Украине тоже «помогли», надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», – сказал секретарь Совбеза России, отметив, что в Польше уже зафиксировали рост радиации.
Также Патрушев напомнил, что США не извинились перед Японией за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
Ранее Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Британия ранее заявляла о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Обеденный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения.
Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»
Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию
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Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом».
«На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт.
«Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник.
«В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние.
Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины.
В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине.
Россия и Куба переходят на расчеты в рублях
Вице-премьер Чернышенко: Россия переходит на расчеты в рублях с Кубой
Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко напомнил, что в марте начался прием карт «Мир» в кубинских банкоматах, и заявил, что в ближайшее время можно будет расплачиваться в стране российскими картами в магазинах, кафе и ресторанах, передает РИА «Новости».
Ранее зампред правительства России Чернышенко отправился на Кубу для проведения заседания двухсторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Напомним, в марте карты российской платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные.
Онуфриенко: После освобождения Артемовска ВС РФ предстоит разрушить логистику ВСУ на левом берегу Днепра
Военный эксперт Онуфриенко: ВС России совместно с ЧВК «Вагнер» пресекает давление ВСУ на фланги
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После освобождения Артемовска ВС России необходимо создать условия, при которых нахождение ВСУ на левом берегу Днепра станет невозможным. Прежде всего это касается разрушения логистических цепочек противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку в Артемовске.
«На протяжении недели противник активно давит на наши фланги в районе Артемовска. ВСУ в первые несколько суток даже удалось достичь некоторых успехов. Так, украинские военные заняли несколько укрепрайонов, но, отодвинув наши позиции от Красного, установить контроль над Клещеевкой так и не смогли. Сейчас было наступление в районе Сакко и Ванцетти, но и там наши бойцы не пустили их в населенный пункт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«По последним данным, в Артемовске ЧВК «Вагнер» заняли укрепрайон «Домино». А это последний район из многоэтажек, который находился под контролем противника. Что касается частного сектора, его взятие должно гораздо легче даться опытным и мотивированным штурмовикам. В связи с этим, вполне логично, что «вагнеровцы» помогают подразделениям ВС РФ удерживать позиции на флангах», – отметил собеседник.
«Необходимости держать большую группировку в самом городе нет, поскольку линия боевого соприкосновения существенно сузилась, а площадь, по которой активно наносятся удары, составляет менее одного квадратного километра. Вместе с тем надо признать, что активность ВСУ в окрестностях Артемовска создает нам определенные трудности», – рассуждает он.
Рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, Онуфриенко отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник.
«Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг. Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко.
«С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим левобережье», – заключил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».
В свою очередь военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. По его словам, ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Также сообщалось, что Киев начал бросать в Артемовск дополнительные силы, поскольку ситуация стала очень сложной.
Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске
Пушилин: ВСУ стремятся прорвать российские фланги в Артемовске для осложнения штуромовых действий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для бойцов, которые сейчас находятся в самом Артемовске (Бахмуте), поэтому предпринимаются «исчерпывающие меры», передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ в Артемовске остался один район. В тот же день в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске.
В Верховном суде объяснили, когда сдача в плен считается преступлением
Верховный суд разъяснил, в каких случаях за сдачу в плен применяется уголовное наказание
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В Верховном суде России разъяснили, что преступлением считается, когда военнослужащий добровольно сдался в плен и не предпринял действий для предотвращения этого.
В постановлении пленума на сайте Верховного суда России говорится, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже если он находится в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.
Сдача в плен будет считаться преступлением в случае, если она была добровольной. При этом, если из-за физических проблем боец не мог сопротивляться и попал в плен, это считаться преступлением не будет.
Если же боец сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить в рамках закона о госизмене.
Напомним, будет ли сдача в плен считаться преступлением, зависит исключительно от обстоятельств, при которых это происходило, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Владимир Слащев. Ранее Верховный суд дал разъяснения, при каких условиях сдачу в плен можно расценивать как военное преступление.
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