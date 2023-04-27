Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

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27 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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Как Запад паразитирует на развивающихся странах

Европу уличили в глобальной несправедливости Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press
Европа, с одной стороны, своими действиями загоняет себя в энергетическую ловушку. А с другой стороны, ставит развивающиеся страны в заведомо худшие условия, тормозит их прогресс и рост. Такие два тезиса высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Какие проблемы создает себе Европа и почему боится других стран? Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
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Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

    Юристы объяснили суть претензий налоговой к блогеру Елене Блиновской
    Елена Блиновская возле машины, на которой она выезжала из России
    		  
    27 апреля 2023, 21:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валерия Вербинина

    Целую спецоперацию провели силовики по задержанию одной из самых известных представительниц российской блогерской индустрии - так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской. Чем занимается эта предпринимательница, каким образом ей удалось заработать миллиарды рублей – и почему налоговая считает не только ее, но и многих других блогеров нарушителями закона?

    Это похоже на сюжет сериала, только пока непонятно, то ли детективного, то ли комедийного: блогерша Елена Блиновская, создательница так называемых «марафонов желаний», получив обвинение в неуплате налогов на нескромную сумму в почти миллиард рублей, попыталась бежать из России на «майбахе». Элитный автомобиль вдобавок мчался на гигантской скорости — наверное, для того, чтобы привлекать меньше внимания. Так или иначе, но беглянка была задержана до того, как ей удалось пересечь границу.

    Новость о задержании Блиновской произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя дело ее стало далеко не первым. Совсем недавно СМИ писали о ее коллеге Александре Митрошиной, которую обвиняли в неуплате налогов на 120 миллионов рублей, и о блогерше Лерчек (она же Валерия Чекалина), к которой тоже нашлись претензии в части неуплаты налогов. До Блиновской, впрочем, Лерчек (как и Митрошиной), оказалось далеко — она задолжала государству всего-то 311 миллионов.

    Однако в делах прослеживается и общее: по версии следствия, обвиняемыми использовалась так называемая упрощенная схема налогообложения (УСН), по которой лимит доходов должен составлять 164,4 млн рублей в год (за доходы в 2022 году). Налог по УСН составляет по обычным ставкам только 6 или 15 процентов с оборота. Оборотистая Лерчек, помимо всего прочего, торговала косметикой и фитнес-марафонами, и как раз последние оказались настолько прибыльными (шутка ли — 3 миллиарда за год), что и подвели ее под монастырь — точнее, под ФНС.

    По версии следствия, не желая выходить из упрощенной схемы налогообложения, она осуществила дробление бизнеса, при которой прибыль перечисляется на расчетные счета, открытые на ИП других лиц. А это уже уклонение от уплаты налогов. А также – отмывание денег. Иначе говоря – соответствующие статьи Уголовного кодекса.


    Обыск у Лерчек показал, что тезис о том, что богатые тоже плачут, давно устарел: следователи нашли слитки золота 999-й пробы (каждый такой слиток стоит по нынешнему курсу 4,5 миллиона рублей), внушительное количество наличности и разнообразного имущества, включая «Бентли», «Роллс-ройс» и «Ламборгини». Сейчас следствие продолжается, Чекалина обвинена в неуплате налогов в особо крупном размере, а ее муж Артем — в пособничестве. Недавно к этим обвинениям прибавили еще и отмывание средств.

    Однако даже слава Лерчек меркнет перед Блиновской, которая считалась «королевой марафонов». То, что известную, раскрученную и регулярно мелькавшую в телевизоре 41-летнюю блогершу оказалось можно обвинить в финансовом преступлении и, более того, даже задержать, стало для многих шоком. «Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», пишет в своем телеграм-канале Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

    И этот способ заработка действительно достоин отдельного внимания. Ведь именно благодаря ему в русском языке даже появились обидные слова вроде «инфоцыгане».

    Подразумевается, что люди продают воздух, делают деньги из ничего, но на самом деле все немного сложнее. По большому счету, потребителю продается иллюзия счастья, проводником которого становится раскрученное в интернете лицо.

    В наше время конфигурация счастья включает богатство, молодость любой ценой, красоту или ее аналог также любой ценой, стройную фигуру, успех и счастье в личной жизни. Успехи, достигнутые психологией, позволяют теперь чуть ли не любому изучить основы манипуляции массами — и нередко этого оказывается вполне достаточно, чтобы набирать в интернете паству и стричь с нее деньги. Одни продают фитнес-курсы, другие сулят исполнение желаний или финансовые успехи. Регулярно осуществляется привлечение нового пула потенциальных дойных коров — чаще всего рекламой и проверенными методами вроде розыгрышей чего-либо ценного, которые всегда привлекают толпы народа.

    Если бизнес выстроен грамотно, на него со временем наслаиваются другие бизнесы — от рекламного до перепродажи чего угодно. Возникает, собственно говоря, целая бизнес-империя. А это уже другой уровень доходов, который должен повлечь за собой другое начисление налогов.

    Однако тут вступает в силу еще один закон психологии: денег никогда не бывает много. Проще говоря, если человек думает, что может обмануть государство, оставив деньги у себя — и если он практически уверен, что это сойдет ему с рук, он даже колебаться не будет.

    Но, к несчастью для неплательщиков, жизнь не стоит на месте: Федеральная налоговая служба и возглавлявший ее в свое время Михаил Мишустин (ныне премьер-министр РФ) положили немало сил на создание системы, контролирующей все безналичные финансовые потоки в стране в режиме реального времени — включая даже мелкие покупки вроде чашки кофе. Это означает принципиально новые возможности в деле надзора за платежами. В том числе теми, которые осуществляют клиенты Блиновской и таких же, как она. И, разумеется, этими возможностями будут пользоваться, чтобы выявлять тех, кто уходит от уплаты налогов.

    Некоторые юристы считают, что блогеры попались на том, что действовали по старинке, как во времена, когда информационные системы ФНС еще не могли отслеживать случаи дробления бизнеса, предпринятые для ухода от уплаты налогов. Это порождает логичный вопрос — сколько продавцы счастья не заплатили налогов за те годы, когда ФНС еще не обладала нынешними средствами слежения за денежными потоками?

    Возможно, что совокупные суммы там исчисляются даже не миллиардами, а триллионами. Есть сведения, что в ФНС не так давно создан даже особый отдел, задача которого – отслеживать именно доходы медийных личностей, блогеров, начиная с их годового дохода в 50 миллионов рублей. Сам факт создания такого отдела означает, что перед нами, по сути, целая индустрия, сложившаяся за последние годы и в значительной мере избегавшая внимания фискальных органов.

    Показательна реакция на дело Блиновской со стороны профессионалов. Адвокат Александр Добровинский выразил изумление тем, что Елена попыталась бежать из страны вместо того, чтобы нанять хорошего юриста, и тем самым серьезно ухудшила свое положение.

    Как рассказал другой адвокат Сергей Жорин, когда речь идет о неуплате налогов, существует возможность прекратить уголовное дело, выплатив задолженность. Именно так, как сообщают, и поступила упомянутая выше блогерша Митрошина. Также адвокат считает, что обвинения, выдвинутые против Блиновской, должны стать сигналом для тех, кто получает колоссальные доходы, занимаясь аналогичной деятельностью. «Ситуация, мягко говоря, неприятная, ну и, что называется, остальным приготовиться», — сказал он.

    Как сообщают СМИ, до того, как Блиновская пыталась покинуть Россию, она переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. МВД РФ рапространило видео с обысков в ее коттедже, и там можно видеть практически то же самое, что и у Лерчек: дорогие машины, украшения, люксовую одежду.

    Остается открытым вопрос, почему, имея столько средств, которых, судя по всему, хватало на любые прихоти, нельзя было нанять специалистов, которые занимались бы своевременной уплатой налогов в полном объеме. Впрочем, с точки зрения самых циничных юристов, неприятности Блиновской все же преувеличены. Конечно, ей придется уплатить налоги, после чего она сможет даже создать новый марафон «Как вырваться из лап правосудия». И, судя по количеству людей, которые готовы ей платить, в бедности она точно не умрет.
     
     
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