Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

Юристы объяснили суть претензий налоговой к блогеру Елене Блиновской

Целую спецоперацию провели силовики по задержанию одной из самых известных представительниц российской блогерской индустрии - так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской. Чем занимается эта предпринимательница, каким образом ей удалось заработать миллиарды рублей – и почему налоговая считает не только ее, но и многих других блогеров нарушителями закона?

Это похоже на сюжет сериала, только пока непонятно, то ли детективного, то ли комедийного: блогерша Елена Блиновская, создательница так называемых «марафонов желаний», получив обвинение в неуплате налогов на нескромную сумму в почти миллиард рублей, попыталась бежать из России на «майбахе». Элитный автомобиль вдобавок мчался на гигантской скорости — наверное, для того, чтобы привлекать меньше внимания. Так или иначе, но беглянка была задержана до того, как ей удалось пересечь границу.

Новость о задержании Блиновской произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя дело ее стало далеко не первым. Совсем недавно СМИ писали о ее коллеге Александре Митрошиной, которую обвиняли в неуплате налогов на 120 миллионов рублей, и о блогерше Лерчек (она же Валерия Чекалина), к которой тоже нашлись претензии в части неуплаты налогов. До Блиновской, впрочем, Лерчек (как и Митрошиной), оказалось далеко — она задолжала государству всего-то 311 миллионов.

Однако в делах прослеживается и общее: по версии следствия, обвиняемыми использовалась так называемая упрощенная схема налогообложения (УСН), по которой лимит доходов должен составлять 164,4 млн рублей в год (за доходы в 2022 году). Налог по УСН составляет по обычным ставкам только 6 или 15 процентов с оборота. Оборотистая Лерчек, помимо всего прочего, торговала косметикой и фитнес-марафонами, и как раз последние оказались настолько прибыльными (шутка ли — 3 миллиарда за год), что и подвели ее под монастырь — точнее, под ФНС.

По версии следствия, не желая выходить из упрощенной схемы налогообложения, она осуществила дробление бизнеса, при которой прибыль перечисляется на расчетные счета, открытые на ИП других лиц. А это уже уклонение от уплаты налогов. А также – отмывание денег. Иначе говоря – соответствующие статьи Уголовного кодекса.

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Обыск у Лерчек показал, что тезис о том, что богатые тоже плачут, давно устарел: следователи нашли слитки золота 999-й пробы (каждый такой слиток стоит по нынешнему курсу 4,5 миллиона рублей), внушительное количество наличности и разнообразного имущества, включая «Бентли», «Роллс-ройс» и «Ламборгини». Сейчас следствие продолжается, Чекалина обвинена в неуплате налогов в особо крупном размере, а ее муж Артем — в пособничестве. Недавно к этим обвинениям прибавили еще и отмывание средств.

Однако даже слава Лерчек меркнет перед Блиновской, которая считалась «королевой марафонов». То, что известную, раскрученную и регулярно мелькавшую в телевизоре 41-летнюю блогершу оказалось можно обвинить в финансовом преступлении и, более того, даже задержать, стало для многих шоком. «Я не злобствую, но заработок на человеческих уязвимостях, с которого не уплачено 918 (!) миллионов налога, мне кажется полумошенническим», пишет в своем телеграм-канале Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

И этот способ заработка действительно достоин отдельного внимания. Ведь именно благодаря ему в русском языке даже появились обидные слова вроде «инфоцыгане».

Подразумевается, что люди продают воздух, делают деньги из ничего, но на самом деле все немного сложнее. По большому счету, потребителю продается иллюзия счастья, проводником которого становится раскрученное в интернете лицо.

В наше время конфигурация счастья включает богатство, молодость любой ценой, красоту или ее аналог также любой ценой, стройную фигуру, успех и счастье в личной жизни. Успехи, достигнутые психологией, позволяют теперь чуть ли не любому изучить основы манипуляции массами — и нередко этого оказывается вполне достаточно, чтобы набирать в интернете паству и стричь с нее деньги. Одни продают фитнес-курсы, другие сулят исполнение желаний или финансовые успехи. Регулярно осуществляется привлечение нового пула потенциальных дойных коров — чаще всего рекламой и проверенными методами вроде розыгрышей чего-либо ценного, которые всегда привлекают толпы народа.

Если бизнес выстроен грамотно, на него со временем наслаиваются другие бизнесы — от рекламного до перепродажи чего угодно. Возникает, собственно говоря, целая бизнес-империя. А это уже другой уровень доходов, который должен повлечь за собой другое начисление налогов.

Однако тут вступает в силу еще один закон психологии: денег никогда не бывает много. Проще говоря, если человек думает, что может обмануть государство, оставив деньги у себя — и если он практически уверен, что это сойдет ему с рук, он даже колебаться не будет.

Но, к несчастью для неплательщиков, жизнь не стоит на месте: Федеральная налоговая служба и возглавлявший ее в свое время Михаил Мишустин (ныне премьер-министр РФ) положили немало сил на создание системы, контролирующей все безналичные финансовые потоки в стране в режиме реального времени — включая даже мелкие покупки вроде чашки кофе. Это означает принципиально новые возможности в деле надзора за платежами. В том числе теми, которые осуществляют клиенты Блиновской и таких же, как она. И, разумеется, этими возможностями будут пользоваться, чтобы выявлять тех, кто уходит от уплаты налогов.

Некоторые юристы считают, что блогеры попались на том, что действовали по старинке, как во времена, когда информационные системы ФНС еще не могли отслеживать случаи дробления бизнеса, предпринятые для ухода от уплаты налогов. Это порождает логичный вопрос — сколько продавцы счастья не заплатили налогов за те годы, когда ФНС еще не обладала нынешними средствами слежения за денежными потоками?

Возможно, что совокупные суммы там исчисляются даже не миллиардами, а триллионами. Есть сведения, что в ФНС не так давно создан даже особый отдел, задача которого – отслеживать именно доходы медийных личностей, блогеров, начиная с их годового дохода в 50 миллионов рублей. Сам факт создания такого отдела означает, что перед нами, по сути, целая индустрия, сложившаяся за последние годы и в значительной мере избегавшая внимания фискальных органов.

Показательна реакция на дело Блиновской со стороны профессионалов. Адвокат Александр Добровинский выразил изумление тем, что Елена попыталась бежать из страны вместо того, чтобы нанять хорошего юриста, и тем самым серьезно ухудшила свое положение.

Как рассказал другой адвокат Сергей Жорин, когда речь идет о неуплате налогов, существует возможность прекратить уголовное дело, выплатив задолженность. Именно так, как сообщают, и поступила упомянутая выше блогерша Митрошина. Также адвокат считает, что обвинения, выдвинутые против Блиновской, должны стать сигналом для тех, кто получает колоссальные доходы, занимаясь аналогичной деятельностью. «Ситуация, мягко говоря, неприятная, ну и, что называется, остальным приготовиться», — сказал он.

Как сообщают СМИ, до того, как Блиновская пыталась покинуть Россию, она переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. МВД РФ рапространило видео с обысков в ее коттедже, и там можно видеть практически то же самое, что и у Лерчек: дорогие машины, украшения, люксовую одежду.

Остается открытым вопрос, почему, имея столько средств, которых, судя по всему, хватало на любые прихоти, нельзя было нанять специалистов, которые занимались бы своевременной уплатой налогов в полном объеме. Впрочем, с точки зрения самых циничных юристов, неприятности Блиновской все же преувеличены. Конечно, ей придется уплатить налоги, после чего она сможет даже создать новый марафон «Как вырваться из лап правосудия». И, судя по количеству людей, которые готовы ей платить, в бедности она точно не умрет.