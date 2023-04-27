У задержанной Блиновской обнаружили авиабилеты Москва – Ташкент

Задержанная в Смоленской области во время попытки покинуть Россию блогер Елена Блиновская имела при себе авиабилеты на рейс Москва – Ташкент, сообщает представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.

По ее словам, блогер имела при себе авиабилеты на рейс Москва – Ташкент, передает РИА «Новости».

Как отметили в компании-организаторе семинара в Ташкенте, куда направлялась Блиновская, было принято решение мероприятие отменить.

«Новость стала полной неожиданностью. Мы приносим извинения всем поклонникам Елены за отмену завтрашнего выступления, этот форс-мажор не мог предвидеть никто. Деньги за все купленные билеты будут возвращены», – заключил представитель компании-организатора.

Как прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Жорин, возбужденное в отношении Блиновской дело может быть прекращено в случае, если она выплатит все необходимые суммы, передает «Газета.Ru».

Он также рассказал, что данная статья УК РФ перешла из категорий тяжких преступлений в категорию средней тяжести, уменьшились сроки давности привлечения к ответственности.

«Самое главное, что по налоговым преступлениям Уголовный кодекс дает возможность прекратить уголовное дело в случае добровольного погашения суммы неуплаченных налогов, штрафов, пени», – отметил он.

Однако адвокат подчеркнул, что параллельно с возбуждением налоговых статей возбуждаются так называемые статьи-спутники – легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, если эти деньги выводились через какие-то обнальные площадки, легализация, если на эти деньги что-то покупались автомобиль, квартира или дом.

По мнению Жорина, выдвинутые Блиновской обвинения дают сигнал всем, кто занимается такой деятельностью.

«Нужно пересмотреть взаимоотношения с налоговой и перестать использовать прозрачные схемы оптимизации налогов, а платить все в полном размере. Ситуация, мягко говоря, неприятная, ну и, что называется, остальным приготовиться», – заметил он.

Ранее адвокат Александр Добровинский также предупредил, что ожидаются проверки крупных блогеров. При этом он посчитал, что внимание правоохранительных органов будет куда более серьезным, поскольку речь идет об очень больших цифрах.

Напомним, СК завел дело против блогера Елены Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн рублей) и легализации денежных средств. Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке пересечь границу России.

