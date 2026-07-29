PwC опубликовала сгенерированные искусственным интеллектом отчеты с ошибками

Tекст: Дарья Григоренко

Сеть профессиональных услуг PwC опубликовала аналитические отчеты с ошибками, сгенерированными искусственным интеллектом, о чем сообщила Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZeroю

«PwC опубликовала отчеты об искусственном интеллекте и электромобилях, пронизанных поддельными сносками и непроверяемой информацией, что стало очередным примером небрежного использования компанией «Большой четверки» материалов, созданных искусственным интеллектом», – пишет издание.

Исследование компании GPTZero выявило ошибки в четырех материалах, опубликованных за последние два года, передает РИА «Новости».

Эти отчеты касались улучшения государственных услуг, прогнозов развития рынков электромобилей и беспилотного транспорта на Ближнем Востоке, а также использования автономных агентов искусственного интеллекта. Многие сноски в документах вели на страницы, не содержащие подтверждения приводимых тезисов, либо на несуществующие сайты. В одном случае ИИ, предположительно, полностью выдумал научную статью о качестве воздуха в Эр-Рияде.

Еще одна ошибка была обнаружена в описании проекта автоматизации проверки кредитных договоров банка JPMorgan. Одним из «источников» для этого описания оказался блог подростка на платформе Medium с примерно 280 подписчиками. При этом сама инициатива банка впервые упоминалась еще в 2017 году, за несколько лет до появления ChatGPT, отмечает газета.

В другом отчете PwC неправильно сослалась на собственное исследование о руководителях компаний на Ближнем Востоке. В URL одной из ссылок на публикацию о киберугрозах оказалась пометка «utm_source=chatgpt.com (http://chatgpt.com/)», что указывает на использование ИИ при подготовке материалов. В PwC Middle East заявили изданию, что компания серьезно относится к точности публикуемых исследований и обновляет ссылки в выявленных отчетах.

PwC (Pricewaterhouse Coopers) является глобальной сетью, предоставляющей аудиторские, консультационные, налоговые и юридические услуги. Компания входит в «большую четверку» аудиторских фирм, работает в 149 странах и насчитывает более 370 тыс. сотрудников.

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