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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    34 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    2 августа 2025, 08:26 • Новости дня

    Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на Самару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время атаки беспилотника в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина, находившийся в дачном доме, который загорелся после падения обломков.

    Пожилой местный житель погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Самару, сообщает ТАСС. По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, трагедия произошла в Куйбышевском районе города.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Уточняется информация о последствиях атаки. В Самарской области сохраняется режим воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Росавиация вводила временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове.

    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    1 августа 2025, 11:37 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали шесть крупных групп элитного полка «Скала» ВСУ в Днепропетровской области, несмотря на попытки противника рассредоточиться.

    Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.

    Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    1 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО

    Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство

    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.

    Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.

    Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.

    Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    1 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Business Insider заявил о неэффективности ПВО Украины против российской «Герани-3»

    Tекст: Вера Басилая

    Высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может существенно усложнить работу ПВО на Украине, сообщает интернет-портал Business Insider.

    Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.

    По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.

    Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».

    Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.

    По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.

    Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

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    1 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, передает ТАСС.

    «В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Но динамика продвижения вперед понятна», – заявил глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    2 августа 2025, 03:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.

    «И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.

    Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

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    1 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о неизменности выдвинутых Россией целей по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин заявил, что позиции, сформулированные в МИД России, остаются прежними передает ТАСС.

    «Да. Эти условия безусловно остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет», – отметил Путин.

    Путин заявлял, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине главной целью России.

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    1 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что киевские власти не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы России, передает ТАСС. Лукашенко сказал, что российские силы «отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», однако Путин заявил, что речь идет именно о возвращении своих территорий.

    «Вернут, – поправил Путин. – Это – наше».

    Путин отметил, что Россия выступает за установление долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. По его словам, при урегулировании должны быть обязательно затронуты гуманитарные вопросы, связанные с русским языком и независимым развитием православной, христианской церкви на Украине.

    Ранее Путин заявил, что вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда.

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    1 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Российская армия уничтожила базу ВСУ в Очакове

    Сальдо сообщил о поражении базы подготовки десанта ВСУ в Очакове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на этой неделе нанесли удар высокоточным оружием по военной базе в Очакове, где бойцы ВСУ готовились к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наши военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы», – заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС

    По словам губернатора, среди личного состава ВСУ на базе в Очакове все больше фиксируется иностранных наемников, которые приезжают для восполнения потерь украинской армии.

    В среду Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине. Он также отмечал, что ВСУ не оставили идеи высадки десанта в Херсонской области.

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    1 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления российские войска за минувшую неделю освободили Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Новоукраинку, Зеленый Гай, Малиевку и Темировку, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошлую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин.

    Уничтожены 24 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, а также 22 склада с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области.

    Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины. Уничтожено 21 артиллерийское орудие.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ.

    В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин. Были уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, а также 26 складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, десять бронемашин. Уничтожены  девять артиллерийских орудий, 48 складов с боеприпасами, 31 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны.

    При этом ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, бронемашину и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада с боеприпасами, материальными средствами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра.

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    1 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    Постпред России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

    «Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

    Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.

    Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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