БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

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Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.34 комментария
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Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.37 комментариев
Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».
В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.
В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.
Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ
Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».
По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.
Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.
Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.
Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.
По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.
Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.
Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.
Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
«Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.
Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.
Американский офицер Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
Американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что освобождение города Часов Яр стало поворотным моментом в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
По словам Берлетика, украинские войска использовали Часов Яр для блокирования продвижения России к укрепленным опорным пунктам – Краматорску и Славянску.
В своих комментариях Берлетик отметил: «Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции в Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.
Лукашенко: Украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта
Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул: «У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, – это только что президент озвучил – это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб – это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», передает ТАСС.
Лукашенко также выразил полную поддержку позиции Путина по переговорам с Украиной. По его словам, белорусская сторона «абсолютно поддерживает» российскую, а глава государства отметил важность переговорного процесса даже во время боевых действий.
Президент Белоруссии добавил, что вести диалог необходимо всегда, независимо от ситуации на фронте. Он также отметил, что публичные заявления украинских представителей расходятся с реальными возможностями урегулирования конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.
На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.
Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство
Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.
Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.
Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.
Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.
Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.
Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.
Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске катастрофы из-за саранчи и дефицита газа
Украину уже этой зимой может ожидать гуманитарная катастрофа из-за нехватки газа и масштабного нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
«Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», – заявил Соскин.
По его словам, представители киевской власти, включая крупных бизнесменов вроде Рината Ахметова, могут покинуть страну на зиму, оставив население в сложных условиях. Он считает, что предстоящие холода и отсутствие ресурсов создадут серьезные трудности для большинства украинцев.
Ранее украинские СМИ сообщили о распространении саранчи, которая угрожает урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особенно сильно пострадали посевы подсолнечника в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, а также в частях Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко еще 9 июня предупреждал о риске реального дефицита газа этой зимой. По его данным, для безопасного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 10 млрд кубометров топлива.
Ранее сообщалось, что аграрии на юге Украины фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой из-за невозможности борьбы с насекомыми у линии фронта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов.
Лавров отметил: «Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.
Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.
По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.
Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».
Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.
По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.
Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.
Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, передает ТАСС.
«В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Но динамика продвижения вперед понятна», – заявил глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».
Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.
Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.
Украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ и сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена, передает ТАСС. Из дома Шурмы был изъят телефон. Обыски прошли в середине июля.
Шурма и его брат Олег, которые сейчас проживают в Германии, ранее были фигурантами журналистского расследования о незаконном бюджетном финансировании солнечных электростанций, расположенных на территории России.
Источник издания заявил: «Факт привлечения недосягаемых для киевских властей правоохранительных органов ФРГ стал одной из последних капель для Владимира Зеленского».
После этих событий Зеленский через неделю публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в неэффективности и попытался ограничить их независимость, что вызвало протесты на Украине и критику со стороны западных партнеров.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.
Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.
Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.
Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.
«Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.
Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.
Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.
Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.
Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.
«И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.
Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.