Госдума сохранила за участниками СВО право пользования землей

Госдума приняла закон о сохранении прав на землю за участниками СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственная дума во втором и третьем чтении одобрила законопроект, который защищает земельные права бойцов спецоперации, пишет РИА «Новости».

Документ распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи на границе России и в прилегающих регионах.

«Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд. На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы», – пояснил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

Новые правила касаются земель, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора истекает во время участия гражданина в СВО, он автоматически продлевается на неопределенный срок. Главное условие – участок не должен быть передан другому лицу.

Подать документы, подтверждающие участие в операции, смогут не только сами бойцы, но и их близкие. Сделать это разрешается лично, по почте или через интернет. После возвращения военнослужащие получат право заключить новый договор на прежних условиях, подав заявление в течение года.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования и имеет обратную силу. По словам Гаврилова, инициатива призвана защитить имущественные интересы людей, временно оторванных от гражданской жизни.

До этого сообщалось, что с 1 марта 2025 года в России запретили регистрацию сделок с землей без внесенных в ЕГРН границ.