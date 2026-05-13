Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.0 комментариев
Руководство Румынии проигнорировало приезд Зеленского на саммит в Бухарест
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на встречу «Бухарестской девятки», однако у трапа самолета его поприветствовал лишь посол собственной страны.
Кадры одинокого прибытия политика опубликовали украинские средства массовой информации, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что высокопоставленные румынские чиновники не приехали в аэропорт. Вместе с супругой гостя встречал только украинский дипломат Игорь Прокопчук.
Президент Румынии Никушор Дан пропустил церемонию прибытия, сославшись на статус сопредседателя саммита. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе не оказалось временно исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана и других членов кабинета министров.
В администрации румынского лидера уточнили, что официальный прием состоится позже. Во второй половине дня политика ожидают в президентском дворце Котрочень.
Объединение «Бухарестская девятка» появилось по инициативе Варшавы и Бухареста для укрепления восточного фланга НАТО. Первый официальный саммит прошел в 2015 году при участии лидеров девяти европейских государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители руководства Германии не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена.
Высокопоставленные чиновники Британии отсутствовали у трапа самолета украинского президента в Лондоне.
Парламент Румынии отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана.