Руководство Румынии проигнорировало приезд Зеленского на саммит в Бухарест

Tекст: Ольга Иванова

Кадры одинокого прибытия политика опубликовали украинские средства массовой информации, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что высокопоставленные румынские чиновники не приехали в аэропорт. Вместе с супругой гостя встречал только украинский дипломат Игорь Прокопчук.

Президент Румынии Никушор Дан пропустил церемонию прибытия, сославшись на статус сопредседателя саммита. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе не оказалось временно исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана и других членов кабинета министров.

В администрации румынского лидера уточнили, что официальный прием состоится позже. Во второй половине дня политика ожидают в президентском дворце Котрочень.

Объединение «Бухарестская девятка» появилось по инициативе Варшавы и Бухареста для укрепления восточного фланга НАТО. Первый официальный саммит прошел в 2015 году при участии лидеров девяти европейских государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители руководства Германии не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена.

Высокопоставленные чиновники Британии отсутствовали у трапа самолета украинского президента в Лондоне.

Парламент Румынии отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана.