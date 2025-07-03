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В России таксопарки столкнулись с массовыми увольнениями водителей
Ivitech: Более 75% опрошенных таксопарков сталкиваются с увольнениями водителей
Большинство – 77% – российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей, свидетельствуют результаты опроса компании Ivitech.
Особенно остро проблема проявляется среди таксопарков, сотрудничающих с агрегаторами: примерно 60% водителей увольняются уже в первые три месяца работы, передает Газета.Ru.
Главные причины текучки среди таксистов – нестабильный доход, высокая конкуренция и изношенность автомобилей. Как отмечают в Ivitech, «рынок такси остается под давлением. Водители все чаще рассматривают эту работу как временный вариант и переходят в более предсказуемые сферы. Таксопаркам важно не просто искать новых людей, а создавать систему лояльности и поддержки».
Кроме проблем с удержанием водителей, 54% опрошенных руководителей таксопарков испытывают трудности с набором новых сотрудников. Среди основных барьеров они называют снижение интереса к профессии, требования по стажу и отсутствие гибких форм занятости для совместителей.
В исследовании приняли участие более 500 представителей таксопарков из крупных городов России.
В мае заместитель министра транспорта Андрей Никитин допустил, что формирование отдельного государственного реестра таксистов может стать следующим этапом цифровизации сферы перевозок.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию, позволяющую пассажирам выбирать только российских водителей, что, по его мнению, повысит безопасность поездок.