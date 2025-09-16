На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
РСПП прогнозировал уход 200 тыс. таксистов с рынка в 2026 году
По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, из-за новых требований до 2026 года рынок такси может сократиться сразу на пятую часть.
Как передает «Коммерсантъ», часть операторов такси и водителей, предоставляющих услуги на личных автомобилях, не смогут выполнить требования закона о локализации автомобилей.
В результате они вынуждены будут уйти с рынка после вступления закона в силу в марте 2026 года. Оценки озвучили на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.
В протоколе заседания указывается, что при отсутствии гибких механизмов применения новых норм количество водителей такси снизится на 200 тыс. человек уже к 2026 году. Это приведет к потере примерно 20% от общего числа таксистов в стране.
В обсуждении участвовали представители служб заказа такси, перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых объединений и федеральных ведомств. Новые требования вступят в силу в марте 2026 года, а общее число водителей такси на июнь 2025 года составляло один миллион человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство – 77% – российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей.
Власти планируют расширить список автомобилей для использования в такси за счет моделей Solaris, Haval, Lada и нескольких электрокаров.