РСПП прогнозировал уход 200 тыс. таксистов с рынка в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает «Коммерсантъ», часть операторов такси и водителей, предоставляющих услуги на личных автомобилях, не смогут выполнить требования закона о локализации автомобилей.

В результате они вынуждены будут уйти с рынка после вступления закона в силу в марте 2026 года. Оценки озвучили на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

В протоколе заседания указывается, что при отсутствии гибких механизмов применения новых норм количество водителей такси снизится на 200 тыс. человек уже к 2026 году. Это приведет к потере примерно 20% от общего числа таксистов в стране.

В обсуждении участвовали представители служб заказа такси, перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых объединений и федеральных ведомств. Новые требования вступят в силу в марте 2026 года, а общее число водителей такси на июнь 2025 года составляло один миллион человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство – 77% – российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей.

Власти планируют расширить список автомобилей для использования в такси за счет моделей Solaris, Haval, Lada и нескольких электрокаров.