Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
Поставлен рекорд идущих в школу без радости детей
ФОМ: В 2024 году в школу без радости пойдут 37% учащихся
За последние 18 лет зафиксировано самые низкое число тех, кто рад вернуться за парту, показали результаты соцопроса.
Первый опрос, когда задавался вопрос «Как вам кажется, ваш ребенок скорее с радостью или скорее без радости ожидает начала предстоящего учебного года», был проведен в 2006 году. Тогда радовались началу учебного года более 60 % опрошенных, а без радости в школу отравились 30 % детей респондентов, следует из данных, предоставленных «Фондом общественного мнения».
В этом году «скорее без радости» в школу пойдут – 37 %. За 18 лет проведения этого опроса эта цифра никогда не поднималась выше 34 % – такой результат был показан в 2013 и 2016 году. Самая низкая цифра без радости ожидающих новый учебный год школьников была в 2014 году – всего 29%. В прошлом году эта цифра составила 32 %.
Максимальное число проявлявших радость от возвращения в школу пришлось на 2014 год, когда обрадовались возвращению в школу 62 % семей. Заявили, что не рады началу учебного года тогда 29 % респондентов. В прошлом году возвращению в школу были рады 59 %.
Ранее ВЦИОМ заявил, что родители российских школьников готовы потратить на подготовку к учебе в среднем 24919 рублей.