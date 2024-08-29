ВЦИОМ рассказал о тратах россиян к новому учебному году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в исследовании ВЦИОМ, оценить затраты на покупку одежды/обуви и школьно-письменных принадлежностей оказалось для россиян проще всего, конкретную сумму по данным статьям расходов в ходе опроса озвучили 69% и 64% соответственно, более половины собираются приобрести или уже сделали это школьную сумку (портфель, рюкзак), учебно-методический материал, цветы и подарки для учителей (59%, 57% и 54% соответственно). Различного рода взносы менее предсказуемая категория трат, назвать хотя бы примерную сумму по ним смогли только 34% опрошенных.

Сильнее всего (в абсолютном выражении) за последний год подорожали школьная одежда и обувь, а в процентном выражении – учебно-методический материал. По данным ВЦИОМ, самой внушительной статьей расходов остается школьный гардероб, на него опрошенные в среднем планируют потратить 24919 рублей, учебно-методический материал (учебники, рабочие тетради и др.) в среднем обойдется в 6863 рубля, на школьно-письменные принадлежности траты составят 5127 рублей. Единственное, на чем российские семьи смогут немного сэкономить, – школьная сумка (портфель, рюкзак), на нее опрошенные планируют потратить или уже потратили на 408 рублей. А вот цветы и подарки учителям на 1 сентября за последний год подорожали почти на треть (31%) – российским семьям они в среднем обойдутся в 2771 рубль.

Примерно одинаковую сумму опрошенные планируют потратить на добровольный спонсорский взнос и взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями – 4650 и 4628 рублей соответственно. Таким образом, суммарные затраты на подготовку детей к школе выросли за год более чем на 10 тыс., с 43 029 до 53 548 рублей, или на 24%.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.