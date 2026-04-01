Систему «Купол Донбасса» усовершенствовали для новых угроз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Систему защиты от беспилотников «Купол Донбасса» модернизировали для повышения эффективности противостояния новым видам угроз со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС. Обновленная система стала более масштабной и способна отражать большее количество угроз, сообщают специалисты УФСБ России по ДНР.

Собеседник агентства отметил: «Противником применяются все новые какие-то системы вооружения, которым мы успешно противостоим. Соответственно, и у нас модернизировалась сама система, она стала более объемной и более эффективной, соответственно, большему количеству угроз у нас есть возможность противостоять».

«Купол Донбасса» был создан осенью 2023 года при участии УФСБ России по ДНР. По данным управления, с момента запуска система успешно подавила свыше 50 тыс. беспилотников, которые использовались ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о предотвращении системой «Купол Донбасса» за неделю 256 атак беспилотников ВСУ на республику.

Система РЭБ «Купол Донбасса» за предыдущую неделю предотвратила 237 террористических атак украинских беспилотников на территорию ДНР.

В январе система РЭБ «Купол Донбасса» за семь дней отразила 286 атак БПЛА ВСУ, включая удары по объектам энергетической инфраструктуры республики.