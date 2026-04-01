  • Новость часаРостовская область подверглась массированной воздушной атаке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    42 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    16 комментариев
    1 апреля 2026, 06:44 • Новости дня

    Систему «Купол Донбасса» усовершенствовали для новых угроз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Систему защиты от БПЛА «Купол Донбасса» усовершенствовали, сделав более объемной и эффективной для противостояния новым угрозам со стороны ВСУ, сообщилспециалист системы УФСБ России по ДНР.

    Систему защиты от беспилотников «Купол Донбасса» модернизировали для повышения эффективности противостояния новым видам угроз со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС. Обновленная система стала более масштабной и способна отражать большее количество угроз, сообщают специалисты УФСБ России по ДНР.

    Собеседник агентства отметил: «Противником применяются все новые какие-то системы вооружения, которым мы успешно противостоим. Соответственно, и у нас модернизировалась сама система, она стала более объемной и более эффективной, соответственно, большему количеству угроз у нас есть возможность противостоять».

    «Купол Донбасса» был создан осенью 2023 года при участии УФСБ России по ДНР. По данным управления, с момента запуска система успешно подавила свыше 50 тыс. беспилотников, которые использовались ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о предотвращении системой «Купол Донбасса» за неделю 256 атак беспилотников ВСУ на республику.

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за предыдущую неделю предотвратила 237 террористических атак украинских беспилотников на территорию ДНР.

    В январе система РЭБ «Купол Донбасса» за семь дней отразила 286 атак БПЛА ВСУ, включая удары по объектам энергетической инфраструктуры республики.

    31 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленский заявил об полученном требовании вывести ВСУ из Донбасса за два месяца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса, иначе условия мирного соглашения изменятся.

    Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления в Буче, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Пока то, что хочет Россия, и то, что говорят нам партнеры, они видят окончание войны, или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с востока. Вопрос в том, что уже новые сроки… У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится». Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины.

    Зеленский не ответил прямо, будет ли Киев рассматривать предложенные Москвой условия, но выразил сомнение в том, что российская армия способна освободить удерживаемые украинскими формированиями территории Донбасса за два месяца.

    Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что прекращение боевых действий возможно только при выводе украинских войск из Донбасса.

    Президент России Владимир Путин также заявлял, что конфликт завершится, когда украинские подразделения покинут занимаемые территории, иначе Россия продолжит добиваться целей спецоперации военным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта. Песков также напомнил, что промедление с мирным урегулированием приведет к ухудшению условий для Киева.

    Комментарии (2)
    31 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» организовали передачу специальной техники и оборудования бойцам 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении.

    «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении.

    Военнослужащим вручили снегоболотоходы, автомобиль УАЗ «Буханка», бронезащиту, ноутбуки, телевизоры, планшеты, комплексы корсетной брони «Брониеж», спецчехлы для винтовок и другое оборудование, передает РИА «Новости».

    «Особая честь – самому передать нашим бойцам-героям то, что им поможет в выполнении боевых задач. Важно лично общаться, чтобы понимать реальные условия и потребности. Будем и дальше продолжать наше общее дело, ведь помощь фронту – наша самая приоритетная задача», – заявил руководитель проектов «Единой России», секретарь партийного Совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что поддержка бойцов и их своевременное обеспечение всем необходимым напрямую влияет на выполнение боевых задач. Он также заявил, что бойцы 24-й бригады спецназа ведут бои за северо-западную часть Покровска и работают на одном из самых сложных участков фронта.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    Комментарии (3)
    31 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о попытках Киева добиться любого перемирия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский сейчас пытается добиться перемирия, поскольку ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, украинский лидер говорил о готовности к любому перемирию, включая пасхальное, чтобы стабилизировать положение.

    Песков отметил, что киевский режим остро нуждается в перемирии, потому что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения. Он добавил, что эта динамика фиксируется как российскими, так и зарубежными специалистами.

    Пресс-секретарь президента особо подчеркнул, что Москва не приемлет перемирия и считает необходимым достижение мира на Украине.

    «Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», – заявил Песков.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что предложение Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Операторы дронов зафиксировали тяжелое положение ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские операторы беспилотников из группировки войск «Север» фиксируют крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

    По их данным, из-за сбоев в логистических цепочках бойцы ВСУ на отдельных участках фронта вынуждены неделями обходиться без продовольствия и средств обогрева, передают «Вести».

    Как уточняют СМИ, данные объективного контроля позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию с помощью дронов. Разведка подчеркивает, что логистика снабжения украинских войск здесь практически парализована.

    Отмечается, что аналогичные трудности с обеспечением продуктами и ресурсами испытывают украинские подразделения и на других направлениях фронта.

    Ранее бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Корчаковку в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Потаповки, Мирополья, Червоной Зари и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Жовтневого, Белого Колодезя, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки и Избицкого.

    При этом потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Осиново, Червоным Осколом, Новым Миром Харьковской области, Красным Лиманом, Крымками, Святогорском и Старым Караваном Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, штурмовой бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и теробороны в районах Константиновки, Ореховатки, Славянска, Ильиновки, Липовки, Рай-Александровки, Кривой Луки, Голубовки и Артема ДНР.

    Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Уничтожены пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны у Новопавловки, Сергеевкаи, Приюта, Гришино Красноярского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, 14 бронемашин, орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское. За день до этого  они освободили Ковшаровку, а ранее освободили Брусовку в ДНР.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Эксперт допустил открытие Украиной нового подводного фронта

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое использование на Украине подводных автономных систем грозит открытием нового фронта, а первой зоной риска может стать акватория Черного моря, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Украина может начать массовое применение подводных беспилотных систем, что свидетельствует о формировании подводного фронта, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По словам эксперта, эти технологии разрабатываются в рамках учений НАТО уже длительное время, передает ТАСС. Степанов уточнил: «Следующей логикой развития диверсий будет массовое применение подводных автономных систем. Компактных, малозаметных и из материалов, которые затрудняют их детекцию, все эти технологии уже длительное время отрабатываются в рамках учений НАТО». Он отметил, что с высокой долей вероятности подобные системы уже применялись для диверсий на морских коммуникациях.

    Степанов объяснил, что Черное море может стать первичной зоной испытаний таких устройств, после чего их применение может распространиться на флот и подводную инфраструктуру. Эксперт считает, что это может стать предвестником атак на «Турецкий поток» и другие газотранспортные коридоры. Несмотря на закрытую акваторию Каспия, в этом регионе уже фиксировались диверсии с использованием воздушных дронов, и не исключается, что аналогичный сценарий возможен с применением подводных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ на Черном море.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    ВСУ применили высокоскоростные БПЛА для атак в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные БПЛА, чтобы снизить их слышимость во время атаки, рассказал сотрудник УФСБ по республике.

    Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, чтобы снизить их слышимость при атаках, передает РИА «Новости».

    Сотрудник УФСБ по республике сообщил, что ВСУ используют БПЛА, которые летят с большой скоростью и могут быть полукоптерного типа на электродвигателях.

    Он подчеркнул: «ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение».

    По его словам, такие характеристики достигаются за счет модификации уже существующих моделей дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска на донецком направлении начали применять ударные «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами.

    Украинские силы под Донецком используют дроны-матки и нестандартные частоты для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

    Ранее ВСУ при атаке Донецка впервые применили американский ударный БПЛА самолетного типа Hornet с дальностью поражения до 145 километров.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили переброшенные к Сопычи резервы ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила резервы вооруженных сил Украины, переброшенные для захвата села Сопычь на Сумском направлении.

    «Некрологи украинских военнослужащих подтверждают уничтожение резервов второго батальона 33 ошп, переброшенных на данный участок фронта для захвата села Сопычь», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Бои на Сумском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, штурмовики группировки «Север» ведут наступление и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Иволжанского, Бачевска, Эсмани, Мирополья и Новой Сечи.

    «Северяне» за сутки продвинулись до 400 м на 20 участках Сумского района и на четырех – в Глуховском. В Шосткинском районе украинское командование перебрасывает подкрепления из тыловых районов, однако их перемещения своевременно вскрываются, что позволяет наносить огневое поражение.

    В районе села Малая Корчаковка идут ожесточенные стрелковые бои. В Краснопольском районе не прекращаются столкновения около Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают наступление, отодвигая украинские подразделения от границы и нанося удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Замуловки, Нестерного и Белого Колодезя. На Липцовском и Волчанском направлениях отмечены продвижения «Северян» до 500 м, в Великобурлукском – до 200 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Сенатор Клишас оценил вероятность отмены «законов военного времени»

    Tекст: Вера Басилая

    Отмена законов и ограничений, принятых во время спецоперации, возможна только при утрате ими актуальности, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    По словам Клишаса, отмена части ограничений, введенных во время спецоперации на Украине, может произойти после ее завершения, передает РБК.

    Клишас отметил, что нормы могут устаревать или казаться обществу несправедливыми, поэтому законодательство регулярно меняется.

    «Поэтому, да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется», – заключил он.

    Клишас подчеркнул, что сроки отмены ограничений будут зависеть от каждой конкретной нормы. По его словам, некоторые положения могут быть признаны полезными и сохраниться на годы, а другие – исчезнуть из законодательства быстро.

    С февраля 2022 года в России ввели ряд ограничений, включая уголовную ответственность за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил, а также призывы к санкциям против России. Позже меры ужесточили: за дискредитацию армии и призывы к санкциям стали лишать приобретенного гражданства и изымать имущество.

    Для людей из реестра иноагентов установлен особый режим – запрет на членство в избиркомах, получение муниципальной финансовой помощи, работу в органах власти и госкорпорациях, проведение просветительской деятельности и размещение рекламы.

    Были приняты законы, позволявшие осужденным и находящимся под следствием заключать контракт с вооруженными силами. В этом случае уголовное преследование приостанавливается, а освобождение от ответственности наступает после награждения или увольнения по ряду оснований.

    Госдума приняла закон о возможности освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения участников СВО от уголовного наказания и приостановления уголовных дел в отношении мобилизованных и контрактников.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 09:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ Целуйко обвинил украинские власти в гибели людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Александр Целуйко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки «Центр», обвинил в конфликте и гибели людей украинские власти.

    Целуйко обвинил украинские власти в начале конфликта и гибели людей, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Я считаю, что виновато высшее руководство. Нужно более дипломатическим путём проводить, чем кровопролитием, чтобы не стреляли хотя бы люди. Нет ведь за что воевать. Просто гибнут люди».

    Целуйко рассказал, что его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, одетые в гражданское. По его словам, когда он шел в магазин, его скрутили и затолкали в автомобиль без каких-либо объяснений.

    На фронте ему и другим призывникам якобы говорили, что стрелять не придётся, а задача будет заключаться преимущественно в наблюдении. Руководство уверяло бойцов, что они могут «попробовать», а если не понравится, делать, что хотят. В результате, по словам пленного, отряд бросили на позиции и не вернулись за ними.

    Как только у Целуйко появился шанс, он сдался российским штурмовикам без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил о росте числа военнослужащих ВСУ, сдающихся в плен на фоне насильственной мобилизации.

    Ранее пленный украинский военный Владимир Взварич рассказал о приказе командира убить его и о принудительной отправке мобилизованных на фронт.

    Другой украинский пленный Александр Цвели сообщил о насильной мобилизации, угрозах со стороны военкомата и обманном направлении на территорию России.

    Комментарии (3)
    31 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Ульянов заявил о вероятности провокаций Украины на ЧАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность провокаций на Чернобыльской АЭС, однако признаков подготовки подобных действий на данный момент не наблюдается.

    Провокации со стороны Украины на Чернобыльской АЭС исключать нельзя, однако на данный момент признаков их подготовки нет, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что за украинской стороной уже ранее замечались провокационные действия различного характера.

    Дипломат отметил, что не стоит полностью исключать возможность новых провокаций. «Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», – заявил Ульянов в интервью изданию.

    При этом он добавил, что сейчас нет никаких признаков подготовки подобных акций со стороны украинских властей. Ульянов подчеркнул, что на данный момент информации о конкретных планах Киева по действиям в отношении ЧАЭС не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Энергодара и территории у Запорожской АЭС участились артиллерийские удары и налеты БПЛА.

    Город Энергодар остался без электроснабжения после артиллерийского удара.


    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские войска продолжают движение вперед по всей линии фронта.

    Российские вооружённые силы продолжают наступление по всей линии фронта, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

    Он также отметил, что текущая ситуация складывается не в пользу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными для Вооруженных сил России на минувшей неделе.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.

    После освобождения Брусовки российские войска приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс на несколько километров.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали рост обращений из-за вербовки спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители ДНР стали чаще обращаться в дежурную часть УФСБ из-за попыток вербовки украинскими спецслужбами, рассказала официальный представитель УФСБ по региону Арина Клепанова.

    Клепанова рассказала, что жители Донецкой Народной Республики стали чаще обращаться в дежурную часть управления ФСБ по региону из-за попыток вербовки со стороны украинских спецслужб, передает ТАСС. Она отметила, что среди обратившихся есть как подростки, так и взрослые, которые сообщают о случаях давления и подробно объясняют, как проходил процесс попытки их вовлечения.

    По словам Клепановой, в последнее время количество подобных обращений значительно выросло, что свидетельствует о возросшей бдительности местных жителей. Она подчеркнула: «Действительно на номера дежурной части УФСБ звонят подростки, звонят люди, которые действительно в растерянности, они объясняют ситуацию, как происходил процесс [вербовки]. Случаи участились, наши граждане стали более бдительны».

    В управлении ФСБ подчеркнули, что оперативные сотрудники оперативно реагируют на подобные обращения и проводят необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего давления на жителей Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и иностранные спецслужбы активизировали попытки подкупа жителей ЛНР для организации терактов и поджогов административных зданий.

    Сотрудники ФСБ пресекли деятельность пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославской области, завербованных через зарубежные мессенджеры.

    ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры для диверсий на транспорте и объектах энергетики.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские средства ПВО за сутки сбили 255 беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты шесть управляемых авиабомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам запуска и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 660 беспилотников, 652 ЗРК, 28 599 танков и других бронемашин, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 188 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 260 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.

    В минувшие выходные Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    31 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Ветераны СВО провели киноуроки для школьников по всей стране

    Tекст: Ольга Иванова

    По разным регионам России прошли киноуроки, на которых ветераны СВО и волонтеры Народного фронта обсуждали с подростками нравственные ценности и личный опыт.

    Ветераны спецоперации на Украине и волонтёры «Народного фронта» проводят киноуроки для школьников по всей России. Основа таких занятий – просмотр короткометражных фильмов и последующее обсуждение нравственных ценностей, долга и ответственности. Для самих ветеранов встречи становятся возможностью вернуться к активной общественной жизни и делиться личным опытом с молодежью.

    Для ведущих киноуроков организовано специальное обучение, после прохождения которого они получают сертификаты и могут постоянно работать со школьниками. Занятия уже проходят, например, в школах Астраханской области. Ветеран СВО Илья Лизунов отметил: «Для меня работа с подрастающим поколением имеет очень большое значение, потому что они – наше будущее. Сегодня крайне важно донести до них истинные идеалы. С помощью киноуроков можно повысить эмоциональную восприимчивость слушателей. Я благодарен Народному фронту за возможность быть частью этого проекта, говорить с детьми о действительно важных вещах и вносить свой вклад в их воспитание».

    В Тверской области уроки проходят как в школах, так и в подростковых клубах. Здесь киноуроки становятся площадкой для обсуждения долга, исторической памяти и преемственности поколений. Ветеран СВО Дмитрий Шарапов подчеркнул, что через такие занятия происходит возвращение к мирной жизни и появляется шанс быть полезными обществу.

    Во Владимирской области киноурок с участием ветеранов и волонтёров прошёл в Давыдовской школе. После просмотра фильма «Мамины сказки» школьники обсуждали вопросы сострадания, делились личными историями. Ученик Владислав Петров признался, что для него такие встречи особенно важны, ведь его отец находится в зоне СВО.

    В Республике Крым проект также набирает обороты. Ветеран Алексей Горшков рассказал, что слова поддержки, которые дети пишут бойцам, очень важны. Руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что такой формат помогает обсуждать и осмысливать важные человеческие качества после просмотра фильма.

    В Народном фронте пообещали и дальше поддерживать подобные инициативы и расширять проект «Киноуроки в школах России» в новых регионах.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ООН призвали Израиль отменить смертную казнь за терроризм
    Эрмитаж получил письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    В ГПЦ высказались о возможном вмешательстве Варфоломея в избрание нового патриарха
    Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Перейти в раздел

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации