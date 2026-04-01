Систему «Купол Донбасса» усовершенствовали для новых угроз
Систему защиты от беспилотников «Купол Донбасса» модернизировали для повышения эффективности противостояния новым видам угроз со стороны Вооружённых сил Украины, передает ТАСС. Обновленная система стала более масштабной и способна отражать большее количество угроз, сообщают специалисты УФСБ России по ДНР.
Собеседник агентства отметил: «Противником применяются все новые какие-то системы вооружения, которым мы успешно противостоим. Соответственно, и у нас модернизировалась сама система, она стала более объемной и более эффективной, соответственно, большему количеству угроз у нас есть возможность противостоять».
«Купол Донбасса» был создан осенью 2023 года при участии УФСБ России по ДНР. По данным управления, с момента запуска система успешно подавила свыше 50 тыс. беспилотников, которые использовались ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о предотвращении системой «Купол Донбасса» за неделю 256 атак беспилотников ВСУ на республику.
Система РЭБ «Купол Донбасса» за предыдущую неделю предотвратила 237 террористических атак украинских беспилотников на территорию ДНР.
В январе система РЭБ «Купол Донбасса» за семь дней отразила 286 атак БПЛА ВСУ, включая удары по объектам энергетической инфраструктуры республики.