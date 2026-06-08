В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.0 комментариев
Энергообъект в Одесской области получил критические повреждения
В Одесском районе Одесской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«В Одесском районе поврежден объект критической инфраструктуры», – написал чиновник, передает ТАСС.
Кипер не уточнил дополнительных подробностей инцидента.
В холдинге «ДТЭК», которому принадлежит этот объект, отметили, что ремонтные работы займут значительное время. В результате повреждения оборудования временно без электроснабжения остались более 1000 семей в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Одесской области пострадал объект критической инфраструктуры. В феврале на территории региона загорелись административное и производственное здания предприятия.