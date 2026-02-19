Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Конкурс «Лидеры России. Команда» объединил управленцев для трансформации сферы образования
Команда управленцев из разных регионов и сфер образования разрабатывает единый подход к бесшовному обучению молодежи, охватывающий все ступени системы в России.
В шестом конкурсе управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвует команда «Сборная образования». В состав команды вошли руководители всех уровней образования: два директора московских школ, сопредседатель сообщества наставников-просветителей, ректор из Владикавказа, руководитель «Движения Первых» в Луганске и вице-президент образовательной корпорации по GR, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Команда объединяет представителей разных уровней системы образования. В составе два директора московских школ, руководитель «Движения Первых» в Луганске, ректор из Осетии и вице-президент крупной московской образовательной корпорации по GR. Все экспертные направления органично дополняют друг друга, создавая целостный управленческий эффект. Мы уже взаимодействовали профессионально и понимаем сильные стороны друг друга», – рассказал член Общественного совета при Минспорте России, член экспертного совета Комитета по молодежной политике Госдумы РФ Роман Кучерявый.
Основной целью команды является разработка и внедрение общего подхода к бесшовному обучению, охватывающему все ступени образования – от дошкольного до высшего. Участники отмечают, что единые образовательные стандарты позволят создать в России целостное образовательное пространство. В рамках конкурса команда разрабатывает образовательные проекты для детей и молодежи от полутора до восемнадцати лет, включая проекты для школ Донбасса и Новороссии.
По словам финалиста трека «Культура» третьего сезона Михаила Клочихина, «Появилось понимание, что мы можем выступать не как отдельные управленцы, а как единая команда. Современные задачи невозможно решать в одиночку, нужен баланс ролей и компетенций. Такой формат ближе к реальной практике и ориентирован на результат, а не на индивидуальные амбиции. У меня есть опыт участия в конкурсе, и я готов делиться им с коллегами».
Директор школы №956 Павел Маслов подчеркнул, что командный формат позволяет расширить инструментарий управленца, проверить команду на слаженность и определить зоны развития. Ректор СОРИПКРО Алана Гагиева отметила, что участие дает новые профессиональные связи и шанс на победу.
Сейчас команда проходит дистанционный этап, на котором каждый участник решает управленческие тесты. По сумме баллов определяется рейтинг для прохождения в полуфинал. Онлайн-полуфиналы состоятся в апреле-мае 2026 года, а очные финалы – летом 2026 года.