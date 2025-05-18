Победителем на «Евровидении» стал исполнитель из Австрии

Австриец JJ с песней Wasted Love выиграл «Евровидение» в Базеле

Tекст: Ирма Каплан

Победителем конкурса «Евровидения», финал которого состоялся в ночь на 18 мая в Базеле, стал представитель Австрии Йоханнес Питч, выступающий под именем JJ, с композицией Wasted Love, ему удалось обойти соперника из Израиля, выступление которого также привлекло внимания большого числа зрителей.

«Я хочу поблагодарить всю свою семью, всю свою команду, большое спасибо за то, что вы воплотили мои мечты в реальность. И особенно тебе, Европа, спасибо за то, что вы воплотили мои мечты в реальность», – передает слова JJ британская Mirror.

После объявления результатов голосования JJ вышел на черно-белую сцену и сказал, что любовь – самая сильная сила в мире, предложив распространять вокруг больше любви

Фанаты «Евровидения» активно делились эмоциями в социальных сетях, отмечая яркое выступление JJ и поздравляя Австрию с победой. Вечер был напряженным: до последнего момента интрига сохранялась, кто же, Австрия или Израиль, станет победителем.

В финале также выступили представители Британии, Норвегии, Люксембурга и Эстонии, Нидерландов, Финляндии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Более 70 бывших участников конкурса «Евровидение» обратились к организаторам с открытым письмом, в котором потребовали отстранить от участия в этом году Израиль и национальную телекомпанию KAN. Однако это не помешало стране занять второе место в конкурсе.

При этом в марте музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные же ограничились формальными словами.