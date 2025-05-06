Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.6 комментариев
Бывшие участники «Евровидения» потребовали отстранить Израиль от конкурса
Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо против Израиля
Более 70 бывших участников конкурса «Евровидение» обратились к организаторам с открытым письмом, в котором потребовали отстранить от участия в этом году Израиль и национальную телекомпанию KAN, пишет Independent.
Семьдесят два бывших участника конкурса «Евровидение» подписали открытое письмо, в котором призвали организаторов запретить Израилю и его национальной телекомпании KAN участвовать в конкурсе в этом году. Письмо, с которым ознакомилась британская Independent, адресовано Европейскому вещательному союзу (EBU).
В письме содержится обвинение в том, что прошлогоднее мероприятие в Швеции стало «самым политизированным, хаотичным и неприятном в истории конкурса». Телекомпания КАН в нем обвиняется в «причастности Израиля к геноциду палестинцев в Газе и многолетнему режиму апартеида и военной оккупации против всего палестинского народа».
При этом Израиль категорически отрицает геноцид, судебное разбирательство в Международном суде ООН продолжается.
Среди подписавших письмо – участница Олимпийских игр 2023 года из Великобритании Мэй Мюллер, чемпион Ирландии 1994 года Чарли Макгеттиган, португальский певец Фернандо Тордо и другие.
«Продолжая предоставлять платформу для выступления израильскому государству, EBU создает видимость нормы и обеляет их преступления. <...> Мы солидарны с конкурсантами этого года и осуждаем неоднократный отказ EBU взять на себя ответственность», – говорится в письме.
Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные же ограничились формальными словами.
В марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.
Год назад Европейский вещательный союз отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Швеции из-за инцидента после полуфинала.