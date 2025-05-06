Бывшие участники «Евровидения» потребовали отстранить Израиль от конкурса

Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо против Израиля

Tекст: Ирма Каплан

Семьдесят два бывших участника конкурса «Евровидение» подписали открытое письмо, в котором призвали организаторов запретить Израилю и его национальной телекомпании KAN участвовать в конкурсе в этом году. Письмо, с которым ознакомилась британская Independent, адресовано Европейскому вещательному союзу (EBU).

В письме содержится обвинение в том, что прошлогоднее мероприятие в Швеции стало «самым политизированным, хаотичным и неприятном в истории конкурса». Телекомпания КАН в нем обвиняется в «причастности Израиля к геноциду палестинцев в Газе и многолетнему режиму апартеида и военной оккупации против всего палестинского народа».

При этом Израиль категорически отрицает геноцид, судебное разбирательство в Международном суде ООН продолжается.

Среди подписавших письмо – участница Олимпийских игр 2023 года из Великобритании Мэй Мюллер, чемпион Ирландии 1994 года Чарли Макгеттиган, португальский певец Фернандо Тордо и другие.

«Продолжая предоставлять платформу для выступления израильскому государству, EBU создает видимость нормы и обеляет их преступления. <...> Мы солидарны с конкурсантами этого года и осуждаем неоднократный отказ EBU взять на себя ответственность», – говорится в письме.

Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» только участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку, остальные же ограничились формальными словами.

В марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.

Год назад Европейский вещательный союз отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале песенного конкурса «Евровидение-2024» в Швеции из-за инцидента после полуфинала.