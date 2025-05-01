Украинская группа на «Евровидении» пожаловалась на безразличие конкурсантов к стране

Tекст: Мария Иванова

Группа Ziferblat, представляющая Украину на «Евровидении», пожаловалась на безразличие со стороны других участников конкурса, передает РИА «Новости».

Гитарист коллектива Валентин Лещинский заявил украинским журналистам, что, по его мнению, большинство конкурсантов проявляют «дежурную» эмпатию по отношению к ситуации на Украине, а их вопросы касаются лишь светских тем и не вызывают реальной эмоциональной реакции.

По словам Лещинского, только представители Литвы и Португалии выразили коллективу настоящую поддержку в ходе личного общения. Остальные ограничились дежурными фразами, не проявляя глубокого сочувствия происходящему.

Музыкант также отметил, что на конкурсе находятся люди, которые так или иначе поддерживают Россию, однако не уточнил, какие именно страны или участники причастны к подобной позиции и в каком статусе эти люди присутствуют на «Евровидении».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте украинская рок-группа MBreeze решила остаться за границей после участия в отборе на «Евровидение-2025» и не возвращаться на Украину. Отметим, что ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, которые покинули страну с разрешением на выступления в поддержку армии, но не вернулись.

В прошлом году команду, представлявшую Украину на «Евровидении», оштрафовали за провокацию с лозунгами на футболках.