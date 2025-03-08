На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа

Tекст: Александра Юдина

ВСУ начали активный розыск по меньшей мере десяти известных артистов, которые покинули страну и не вернулись, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В их число входят такие звезды как Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Artik, а также участники группы MBreeze и певец Василий Демчук. Их обвиняют в уклонении от мобилизации.

Сообщается, что эти артисты покинули Украину якобы для проведения концертов в поддержку ВСУ. Подозревается, что они могли обмануть или подкупить официальных лиц для выхода за пределы страны.

По словам источников, их действия расцениваются как намеренное уклонение от исполнения гражданского долга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

В марте украинская рок-группа MBreeze, после участия в отборе на «Евровидение-2025», решила остаться за границей и не возвращаться на Украину.

Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.



