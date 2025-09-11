В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару
Небензя: Израиль испытывает границы дозволенного
Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации.
Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удар Израиля по жилому комплексу в катарской столице Дохе, целью которого были объявлены представители руководства движения ХАМАС, передает ТАСС.
«Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта», – заявил Небензя.
Он отметил, что израильская атака приведет к серьезным последствиям для ситуации в Газе и безопасности всего Ближнего Востока. Небензя также указал, что удары были нанесены по району, где расположены иностранные посольства, в том числе российская миссия, которая находится в 600 м от места атаки.
«То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе.
Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.