  • Новость часаЕДГ стартовал в России с Камчатского края
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США ищут подходы к России через Белоруссию
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Макрон пообещал направить три истребителя Rafale в Польшу
    Верховный суд Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным в заговоре
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    6 комментариев
    11 сентября 2025, 23:32 • Новости дня

    Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару

    Небензя: Израиль испытывает границы дозволенного

    Tекст: Антон Антонов

    Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации.

    Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удар Израиля по жилому комплексу в катарской столице Дохе, целью которого были объявлены представители руководства движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта», – заявил Небензя.

    Он отметил, что израильская атака приведет к серьезным последствиям для ситуации в Газе и безопасности всего Ближнего Востока. Небензя также указал, что удары были нанесены по району, где расположены иностранные посольства, в том числе российская миссия, которая находится в 600 м от места атаки.

    «То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе.

    Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    9 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Военный экспер и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему Катар не использовал системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (21)
    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Комментарии (17)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 01:13 • Новости дня
    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Комментарии (21)
    10 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    Комментарии (4007)
    11 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду

    Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен быть предан суду

    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

    «Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», – приводит слова Аль Тани РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Глава катарского правительства также обвинил Нетаньяху в уничтожении надежды на освобождение израильских заложников. По словам премьера, действия Нетаньяху «просто убили любую надежду для этих заложников».

    Премьер Катара отметил, что обсуждает с региональными партнерами возможный ответ Израилю на удары по Дохе. Аль Тани добавил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

    «Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы», – сказал премьер.

    Аль Тани также заявил, что Катар высоко оценивает позицию президента США Дональда Трампа по поводу ударов Израиля по Дохе, но ожидает, что за заявлениями последуют конкретные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    Комментарии (6)
    9 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    «Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

    Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 16:37 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) провели операцию с привлечением авиации против высшего руководства ХАМАС.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС. «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении.

    Представители армии Израиля добавили, что перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба среди мирного населения.

    Издание Israel Hayom со ссылкой на Reuters сообщило о серии взрывов в столице Катара Дохе. В сообщении отмечается, что руководство ХАМАС базируется в городе, его офисы находятся в районе Аль-Катара в центре города.

    В августе израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    По его словам, Катар «решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе», передает ТАСС.

    Аль-Ансари подчеркнул, что это нападение стало вопиющим нарушением международных законов и норм. Дипломат также отметил, что действия Израиля ставят под угрозу безопасность и неприкосновенность граждан и резидентов Катара.

    Во вторник СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля

    Лавров сообщил о риске эскалации на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Дохе

    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями Израиля против столицы Катара, отметив угрозу усиления нестабильности и нарушения международного права.

    Израильские удары по Дохе ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ заявил, что эти действия воспринимаются как грубое нарушение международного права, в первую очередь Устава ООН, и посягательство на суверенитет независимого государства.

    Министр подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за того, что Катар является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

    Лавров заявил: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».

    По мнению Лаврова, удары Израиля демонстрируют отсутствие стремления к окончанию гуманитарной катастрофы в Газе и ставят под угрозу возможность мирного урегулирования.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам» после удара по Дохе.

    Катар осудил заявления Нетаньяху, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и пригрозив привлечь его к ответственности.

    Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе в разговоре с министром иностранных дел Катара.

    Комментарии (10)
    9 сентября 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

    Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки на четыре жилых здания в столице Катара погибли Халиль аль-Хейя, его сын и сотрудники службы безопасности ХАМАС.

    Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

    Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Израиль взял на себя ответственность за операцию против лидеров ХАМАС в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    «Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, за нее Израиль несет полную ответственность», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2025, 19:15 • Новости дня
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

    Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиаудары в районе Саны и Эль-Джауфа привели к многочисленным жертвам среди местного населения, среди погибших есть гражданские лица.

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

    Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

    Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    Комментарии (5)
    9 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    Бывший министр обороны Грузии задержан за коррупцию
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации