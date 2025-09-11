Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару

Небензя: Израиль испытывает границы дозволенного

Tекст: Антон Антонов

Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удар Израиля по жилому комплексу в катарской столице Дохе, целью которого были объявлены представители руководства движения ХАМАС, передает ТАСС.

«Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта», – заявил Небензя.

Он отметил, что израильская атака приведет к серьезным последствиям для ситуации в Газе и безопасности всего Ближнего Востока. Небензя также указал, что удары были нанесены по району, где расположены иностранные посольства, в том числе российская миссия, которая находится в 600 м от места атаки.

«То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе.

Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

