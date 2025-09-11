В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.6 комментариев
Совбез ООН осудил удары Израиля по столице Катара
Совет Безопасности ООН выступил с осуждением ударов Израиля по столице Катара Дохе.
В заявлении, опубликованном постпредством Британии при ООН в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), подчеркивается, что удары по Дохе 9 сентября были нанесены по территории важного посредника, и выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, передает ТАСС.
«Они подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН», – сказано в заявлении.
Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, назвав ее «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара».