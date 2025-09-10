  • Новость часаСийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    В США зафиксировали худшие за 30 лет результаты по чтению и математике у школьников
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    МИД выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с БПЛА
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 21:35 • В мире

    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий

    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Один союзник США безнаказанно совершил атаку на другого союзника – которого прикрывают американская военная база и купленные у США системы ПВО. Именно так на Ближнем Востоке восприняли удар Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. И хотя в Белом доме обещают, что подобное не повторится, главное уже сделано: подорвана вся система доверия к гарантиям США на Ближнем Востоке.

    9 сентября Израиль силами десяти ударных самолетов нанес удар по зданию, где находились члены ХАМАС. Зданию отнюдь не в Газе, а в другом суверенном государстве, которое не находится официально в состоянии войны с Израилем.

    Израиль уже убивал своих врагов при помощи нанесения ударов по территории Ливана, Сирии и даже Ирана. И не видит в этом ничего противоправного. «Мы действуем по всему Ближнему Востоку. ХАМАСу негде будет от нас спрятаться. Где бы мы их ни обнаружили, будь то высокопоставленные или обычные деятели, мы наносим удары по ним всем и всегда», – говорил в начале сентября руководитель Генштаба Израиля Эяль Замир.

    Однако на этот раз жертвой стал Катар – страна, которая является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Более того, страна, которая под честное американское и израильское слово пригласила делегацию ХАМАС на обсуждение американской инициативы о прекращении огня в Секторе Газа.

    «Катар давал определенные гарантии безопасности как хозяин встречи, но в большей степени он все-таки надеялся на гарантии со стороны США и Израиля. Если бы гарантий с их стороны не было, то Доха отказалась бы предоставлять площадку для переговоров и попросила руководство ХАМАС покинуть страну», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов. Вашингтон и Тель-Авив уверяли катарских союзников в том, что никаких акций против ХАМАС на их территории не будет.

    Американцы сразу же открестились от участия в ударе. «Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», – заявил Дональд Трамп. Он поспешил заверить, что подобное больше не повторится. Израильтяне же подтвердили, что это были они – и только они. «Израиль инициировал это, Израиль осуществил это, и Израиль несет полную ответственность», – отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Тель-Авив обвиняет Доху «в укрывательстве террористов, финансировании ХАМАС и предоставлении его лидерам особняков».

    Трамп говорил, что как только он получил информацию об готовящемся ударе, сразу же попросил спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа довести ее до катарцев – однако Уиткофф сообщил им ее лишь за считанные минуты до бомбардировки. Однако эта версия выглядит сомнительной.

    По словам катарцев, информацию они получили не до удара, а аккурат под звуки взрывов. Военные же специалисты говорят, что без американского одобрения никакого удара бы не было – небо Катара закрывают американские системы «Пэтриот», которые огонь не открывали. Факт в том, что ПВО Катара ничего не смогло противопоставить удару израильтян.

    С политической точки зрения мотивом Трампа одобрить этот удар было устрашение ХАМАС – или же приземление катарских союзников, которые стали проводить чересчур самостоятельную политику. Например, отказались участвовать в американо-израильской войне против Ирана и привечали на своей территории нерукопожатные силы. «Возможно, Израиль и США хотели, чтобы Катар лишился статуса “Мекки угнетенных”. Хотели, чтобы там больше не находили убежище различные политические силы, которые многим не нравились», – говорит Кирилл Семенов.

    Номинально операция закончилась неудачно. Был убит сын главы делегации, ряд его сотрудников, а также один из катарских силовиков. Но сами члены делегации не пострадали – по неподтвержденным данным, в момент удара они ушли в другое помещение молиться, оставив телефоны в той комнате, куда по ним и наводились израильские бомбы. Но в американо-катарских отношениях назрел серьезнейший кризис. «Весь регион должен дать ответ на подобные варварские действия», – заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдельрахман ат Тани. И его гнев объясним.

    «Для Катара это серьезнейший вызов. Он больше не может себя считать безопасным государством»,

    – говорит Кирилл Семенов.

    Здесь важно понимать катарский менталитет. В 1990-е годы это маленькое, но очень богатое государство боялось разделить судьбу другого маленького и богатого государства – Кувейта, куда беспрепятственно вторгся большой и сильный Ирак.

    Пришедший в 1995 году к власти эмир Хамад сделал ставку на несколько элементов защиты. Во-первых, на американцев – в 1996 году эмир построил в стране за 1 млрд долларов военно-воздушную базу Аль-Удейд, которая стала одной из крупнейших американских баз в регионе. Во-вторых, на «Аль-Джазиру», которая благодаря большим деньгам и скупке ближневосточной редакции одного известного западного канала превратилась во влиятельнейшее арабское СМИ. И, в-третьих, на дипломатию – катарцы предлагали свое посредничество в арабо-израильском, в арабо-иранском, в американо-иранском, в афганском и во многих других конфликтах. Посредничество – и, соответственно, площадку для ведения переговоров и гарантии безопасности.

    Сейчас же Израиль одним своим ударом эту систему безопасности разрушил. Американские самолеты палец о палец не ударили для того, чтобы защитить воздушное пространство страны. И Тель-Авив в любой момент может повторить подлет к снаряду.

    «Израильтяне каждый раз отодвигали красную черту, и сейчас от нее ничего не осталось»,

    – говорил Кирилл Семенов. Рисовать ее израильское руководство, конечно же, не будет. «Длинная рука Израиля будет действовать против его врагов повсюду. Им негде спрятаться», – угрожает министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Сейчас Израиль требует от Катара пойти на еще одно публичное унижение – выслать всех членов ХАМАС со своей территории. «Я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: изгоните их или предайте суду — иначе это сделаем мы», – заявил Нетаньяху.

    Даже если Катар откажется, то нейтральной и безопасной площадки в стране после удара Израиля больше нет. Да, можно сколько угодно говорить о том, что вина Катара в произошедшем минимальна. Но важно не то, что было, а то, как это выглядит.

    И вопрос теперь не только в том, что будет делать руководство Катара – его возможности все-таки ограничены. А в том, как будут вести себя другие региональные союзники США. Те, которые получили гарантии американской защиты и не хотят быть обвиненными собственным населением в пособничестве израильским ударам по собственному же суверенитету. Очень вероятно, что они будут искать новых союзников – и новых поставщиков систем ПВО.

    Главное
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    Прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода
    Ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Марсе
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Объявленная погибшей жена экс-премьера Непала оказалась живой

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации