Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

Военный эксперт, специалист по ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему Вооруженные силы Катара не использовали системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

«Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.