Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
В МИД рассказали об остановке работы предприятий Финляндии из-за русофобии
Директор департамента МИД Беляев МИД рассказал об остановке работы предприятий Финляндии из-за русофобии
Русофобская политика властей Финляндии привела к серьезным экономическим проблемам в стране, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
По его словам, в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки несут турбизнес и промышленные предприятия, передает ТАСС.
Беляев подчеркнул, что финская сторона сделала все, «чтобы разрушить некогда прочные связи между странами.
Также он добавил, что в конченом итоге не Россия, а именно финские власти должны заботиться о том, как помогать гражданам Финляндии, оказавшимся в бедственном положении из-за антироссийского курса Хельсинки.
Беляев призвал финское правительство определить, что именно отвечает их интересам – возврат к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или превращение собственной страны в боевой форпост управляемого из Вашингтона военного блока НАТО.
Ранее в Минобороны Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией.