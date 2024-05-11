Директор департамента МИД Беляев МИД рассказал об остановке работы предприятий Финляндии из-за русофобии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки несут турбизнес и промышленные предприятия, передает ТАСС.

Беляев подчеркнул, что финская сторона сделала все, «чтобы разрушить некогда прочные связи между странами.

Также он добавил, что в конченом итоге не Россия, а именно финские власти должны заботиться о том, как помогать гражданам Финляндии, оказавшимся в бедственном положении из-за антироссийского курса Хельсинки.

Беляев призвал финское правительство определить, что именно отвечает их интересам – возврат к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или превращение собственной страны в боевой форпост управляемого из Вашингтона военного блока НАТО.

Ранее в Минобороны Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией.

