В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией

Yle: Профессор Лайне предложил открыть КПП на границе Финляндии с Россией для теста

Tекст: Александра Юдина

Профессор обосновал свое предложение тем, что аргумент о возможности острой ситуации на границе неактуален в данный момент, поскольку на границе довольно спокойно, передает РИА «Новости».

Лайне отметил, что по обе стороны границы проживают граждане, имеющие как российское, так и финское гражданство.

Он подчеркнул, что это люди, у которых есть права, и которые живут на этой территории. По его мнению, Финляндия уже продемонстрировала России способность быстро принимать решения, и сейчас может настать момент для тестового открытия одного КПП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. Кроме того, военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, аналогичной той, что была осуществлена фашистской Германией во время Великой Отечественной войны.

