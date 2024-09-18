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Эстония и Финляндия решили разработать планы по запрету флота России на Балтике
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.
Как сообщает ТАСС, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о планах Эстонии и Финляндии по усилению морской обороны. Мерило отметил, что страны должны разработать более конкретные меры для ограничения деятельности российского флота в Финском заливе.
Мерило подчеркнул, что НАТО в основном контролирует Финский залив и сотрудничество в области морской обороны Эстонии и Финляндии будет усиливаться. Оба государства стремятся к созданию планов, которые позволят закрыть Финский залив для российского флота, если это потребуется для обеспечения безопасности.
На вопрос о потенциальных условиях закрытия Финского залива, Мерило ответил, что меры будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Он добавил, что союзники готовы принять такие меры, если возникнет опасность.
Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.