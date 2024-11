В Хельсинки прошла акция за открытие границы с Россией

Tекст: Мария Иванова

Акция в поддержку открытия границы с Россией состоялась в Хельсинки, сообщает общественный вещатель Yle. Организаторы, среди которых «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland, призвали финское правительство пересмотреть политику по отношению к границе, передает РИА «Новости».

Участники демонстрации утверждали, что закрытие границы и новый закон о выдворении ставят беженцев в опасное положение. Они критиковали правительство за «криминализацию» беженцев и обвиняли власти в усилении структурного расизма.

Финские власти ранее приняли закон о выдворении, позволяющий ограничивать прием беженцев на части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона возможен пересмотр открытия пограничных пунктов, однако до сих пор об этом не упоминалось. Власти объясняют закрытие границы угрозами безопасности, хотя доказательства этому не были представлены.

Граница с Россией была закрыта в ноябре 2023 года из-за якобы неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финляндия обвиняла Россию в целенаправленной отправке мигрантов к границе, что официальный представитель МИД Мария Захарова назвала двойными стандартами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции финского руководства.

Напомнрим, в октябре финская пограничная охрана объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари» на границе с Россией.

На этой неделе после критики со стороны руководства своей партии финскому депутату Киммо Кильюнену пришлось извиниться за предложение открыть границу с Россией.