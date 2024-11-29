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    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 08:55 • Новости дня

    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После критики со стороны руководства своей партии финскому депутату Киммо Кильюнену пришлось извиниться за предложение открыть границу с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Председатель комитета по иностранным делам, депутат финского парламента Киммо Кильюнен оказался в центре скандала из-за своих слов об открытии границы с Россией. Во время встречи 28 октября с представителями русскоязычного «Александровского общества» он заявил о необходимости обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА «Новости».

    После этого заявления глава парламентской группы Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман раскритиковали Кильюнена. Они заявили, что его слова не отражают официальную внешнеполитическую линию Финляндии.

    Депутат извинился, отметив, что его слова были необдуманными. Он подчеркнул, что его высказывания были личным мнением, не отражающим позицию партии и комитета, который он возглавляет. Кильюнен добавил, что ситуация на восточной границе и в России имеет для него личное значение. Его жена, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение.

    Ранее правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Пограничная охрана Финляндии объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари».

    Между тем, согласно данным Росстата, закрытие сухопутной границы с Финляндией привело к снижению взаимной торговли с Россией почти на треть по сравнению с прошлым годом.

    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    27 ноября 2024, 10:01 • Новости дня
    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России

    Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы

    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России
    @ DPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса, заявила в ходе презентации своей книги «Свобода» в эфире Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    По ее словам, Европа в одиночку не сможет достичь этого, поскольку Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, «сравнимая по мощи с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что с приходом Дональда Трампа к власти в США задача усложнилась, но подчеркнула важность совместной работы Европы и США для обеспечения безопасности.

    Она добавила, что у США также должен быть интерес к сотрудничеству с Европой, особенно в условиях вызовов, связанных с Россией и Китаем.

    Экс-канцлер пояснила, что тема сдерживания касается военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них.

    Также Меркель напомнила, что Германия с 2014 года принимала участие в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе. Однако, по мнению Меркель, текущие меры сдерживания недостаточны и не успевают за наращиванием вооружений Россией.

    Ранее экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет. До этого Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

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    28 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.

    Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

    «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

    Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    26 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Британские военные испытали шок от учений в Лапландии

    Британские артиллеристы испытали шок от учений в Лапландии при -15°C

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские артиллеристы, участвуя в учениях в финской Лапландии, столкнулись с культурным шоком из-за суровых климатических условий при температуре до минус 15 градусов, что стало неожиданным испытанием для военнослужащих.

    Британский майор Дэвид Мортимер прокомментировал участие в учениях в финской Лапландии, назвав их испытанием и «культурным шоком» из-за экстремально низких температур, пишет ТАСС. Температура на полигоне Роваярви достигала минус 15 градусов, что стало настоящим потрясением для многих участников из Соединенного Королевства. Мортимер подчеркнул, что пребывание в таких условиях было новым и сложным опытом для британских артиллеристов.

    Учения Lightning Strike 24 проводились на крупнейшем в Северной Европе полигоне, где более 5 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО приняли участие в боевых стрельбах. Британские военные впервые использовали шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77 BW L52 Archer и радарную систему Taipan.

    Майор Мортимер также отметил, что следующим этапом развития артиллерийских возможностей Британии станет внедрение «умных боеприпасов». Быстрое освоение новых шведских систем последовало за передачей Лондоном Киеву 32 самоходных артиллерийских установок AS90.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция возглавила базу НАТО в Лапландии с целью усиления северного фланга альянса. Эксперт расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией, отмечая возросшую активность альянса в регионе.

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    28 ноября 2024, 10:04 • Новости дня
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине. По мнению Рютте, Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

    Рютте в интервью каналу Fox News выразил свою позицию относительно возможного вовлечения сил альянса в конфликт на Украине. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что решение задействовать войска НАТО было бы неразумным.

    Он также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду. На сегодняшний день, по словам Рютте, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте решил убедить бывшего президента США Дональда Трампа не уступать России в вопросе Украины, а также он настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, опасаясь, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    26 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине

    Словакия приобрела шесть систем ПВО Barak MX в Израиле за 554 млн евро после передачи С-300 Украине

    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине
    @ iai.co.il

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия закупила шесть израильских систем ПВО Barak MX за 554 млн евро после передачи Украине ЗРК С-300.

    Словакия заключила контракт с Израилем на закупку шести систем противовоздушной обороны Barak MX стоимостью 554 млн евро, сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для замены переданного Украине комплекса С-300. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк подчеркнул, что новые системы смогут эффективно защищать электростанции и города, а также уничтожать баллистические ракеты.

    По данным газеты Pravda, сделка с израильским производителем практически завершена. В окончательный контракт, подписанный в октябре, были внесены модернизации, включая более чувствительные радары и ракеты с увеличенным радиусом действия. Это позволит более эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и баллистическими угрозами, улучшая обороноспособность страны.

    Правительство Словакии одобрило закупку в августе. На данный момент республика не располагает современными средствами ПВО, из-за чего ее небо охраняют союзники по НАТО. Передача С-300 Украине предыдущими властями вызвала критику со стороны нынешнего правительства премьер-министра Роберта Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, так как в 2022 году она на добровольной основе передала киевскому режиму комплекс С-300, а также Словакия не получит компенсацию за переданные на Украину истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит ее в будущем.

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    27 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта с Россией

    Рябков предупредил, что США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что скоро может наступить момент, когда США и НАТО будут признаны полноценными участниками конфликта с Россией.

    По его словам, не будет другого варианта, кроме как признать их участие в конфликте на Украине, передает RT.

    В среду американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    26 ноября 2024, 10:41 • Новости дня
    ФСБ: НАТО стремится получить доступ к Каспийскому морю

    Александр Бортников сообщил об угрозах НАТО и расширении его присутствия в Каспии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил о нарастающей военной угрозе со стороны НАТО, которая стремится расширить присутствие в Арктике, Балтике и получить доступ к Каспийскому морю.

    Военная угроза со стороны НАТО продолжает расти, перемещаясь в новые регионы, сообщает ТАСС. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ в Москве подчеркнул, что Альянс укрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, расширяет свое присутствие в Арктическом и Балтийском регионах и активно ищет пути доступа к Черному и Каспийскому морям.

    Бортников отметил, что под предлогом борьбы с «биологическими угрозами» американские лаборатории разрабатывают биологическое оружие избирательного действия. По его словам, страны НАТО увеличивают поставки вооружений в конфликтные зоны на территории стран СНГ, обостряя напряженность в регионе.

    Он также подчеркнул, что подобные действия Альянса вызывают беспокойство у российского руководства, так как они представляют прямую угрозу безопасности страны. В связи с этим Россия вынуждена принимать меры для обеспечения безопасности своих границ и укрепления оборонительных позиций.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил об усилении террористической пропаганды среди молодежи Северного Кавказа со стороны Украины и международных организаций. Он также заявил о подрыве пейджеров и раций в Ливане и Сирии, который продемонстрировал способность иностранных спецслужб применять уязвимости электроники в нужный момент, представляя прямую угрозу безопасности СНГ. Бортников подчеркнул, что в «Интернациональном легионе» ВСУ находятся 18 тыс. наемников из 85 стран, среди которых особенно много наемников из Польши, Франции и Грузии.

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    26 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Глава СВР: Россия отвергла все варианты замораживания конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

    Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине, включая корейский сценарий, передает ТАСС.

    По словам Нарышкина, России необходим прочный и долгосрочный мир, обеспеченный для граждан России и всего Европейского континента. Он связал обсуждения о замораживании конфликта с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит Российской армии.

    Нарышкин подчеркнул, что западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, но будут продолжать попытки создать хаос в странах СНГ. Он отметил, что западные столицы теперь сосредоточены на том, как не проиграть самим и сохранить русофобский режим в Киеве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    Напомним, Китай также выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    26 ноября 2024, 11:38 • Новости дня
    Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предложил наносить превентивные удары по российским целям, это свидетельствует о пренебрежении альянсом нормами приличия, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, представители НАТО отбросили все приличия, обсуждая возможность превентивных ударов по территории России, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что такие заявления четко демонстрируют истинные намерения НАТО, которые теперь оглашаются публично.

    Глава внешнеполитического ведомства также обвинил киевский режим в сотрудничестве с международными террористами. По его словам, Киев активно взаимодействует с криминальными сетями для переправки иностранных наемников в военные зоны, включая Россию, Африку и Сирию.

    Министр отметил, что такие методы откровенно террористические и киевский режим неонацистский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.


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    27 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    dikGAZETE: НАТО испугалось испытания российской ракеты «Орешник»

    Турецкое издание сообщило о страхе НАТО перед испытаниями ракеты «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник», отметив, что даже неядерные испытания вызывают у альянса нервозность.

    Как пишет DikGAZETE, натовские страны отреагировали на испытания российской ракеты средней дальности «Орешник» с тревогой, что вызывает вопросы о готовности Запада к возможному военному конфликту с Россией. Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что даже неядерные испытания заставляют альянс ощущать угрозу, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что НАТО должно пересмотреть свои планы нападения на Россию, так как Москва продемонстрировала готовность защищать свою безопасность. По мнению Куадзбы, эти испытания стали последним предупреждением президента России Владимира Путина западным странам, указывая на способность ядерного арсенала России уничтожить всех членов НАТО.

    Журналист добавил, что Запад будет вынужден серьезно задуматься над этим сигналом, поскольку всегда игнорировал угрозы Кремля, но теперь, через украинский конфликт, получил «сильную пощечину» от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске, а также СМИ опубликовали кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника».

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    27 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Матвиенко заявила о расшифровке Западом сигнала Путина об оружии

    Матвиенко заявила о признании Западом значимости обращения Путина об оружии

    Tекст: Вера Басилая

    Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    «Конечно, все понимают, что это и мощный сигнал. И у нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», – цитирует ТАСС Матвиенко.

    Матвиенко также отметила, что обращение Путина и применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали значительным актом в современной геополитике, значимость которого «еще будет долго раскрываться».

    По словам Матвиенко, сенаторы выражают единодушную поддержку действиям Владимира Путина по защите суверенитета страны. Она подчеркнула, что Совфед готов и дальше поддерживать действия по обеспечению безопасности России. Матвиенко также заявила, что Запад должен признать, что не смог нанести геополитическое поражение России, и сесть за стол переговоров по международной безопасности.

    Матвиенко подчеркнула, что Россия должна быть готова к любым безрассудным шагам Запада, и не оставляет сомнений в адекватности ответа.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об искажении Западом данных о применении ракеты «Орешник».

    Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний этой ракеты. Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    27 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    МИД заявил о демонстрации потенциала России ракетой «Орешник»

    Захарова выразила надежду на признание боевого потенциала России после испытания «Орешника»

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД выразил уверенность, что после испытательного пуска «Орешника» Запад убедился в силе российских вооружений, подчеркнув важность продемонстрированного потенциала.

    Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Мы рассчитываем, что никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом  не осталось», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.

    Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.

    Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будут обсуждать в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Организация Договора о коллективной безопасности намерена изучить опыт применения Россией баллистической ракеты «Орешник».

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