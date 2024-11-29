Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией

Финскому депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова об открытии границы с Россией

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета по иностранным делам, депутат финского парламента Киммо Кильюнен оказался в центре скандала из-за своих слов об открытии границы с Россией. Во время встречи 28 октября с представителями русскоязычного «Александровского общества» он заявил о необходимости обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА «Новости».

После этого заявления глава парламентской группы Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман раскритиковали Кильюнена. Они заявили, что его слова не отражают официальную внешнеполитическую линию Финляндии.

Депутат извинился, отметив, что его слова были необдуманными. Он подчеркнул, что его высказывания были личным мнением, не отражающим позицию партии и комитета, который он возглавляет. Кильюнен добавил, что ситуация на восточной границе и в России имеет для него личное значение. Его жена, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение.

Ранее правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Пограничная охрана Финляндии объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари».

Между тем, согласно данным Росстата, закрытие сухопутной границы с Финляндией привело к снижению взаимной торговли с Россией почти на треть по сравнению с прошлым годом.

