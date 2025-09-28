Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
Жители Украины призывного возраста соглашаются на трудоустройство в McDonald's, выплачивая за это до 15 тыс. долларов ради получения брони от мобилизации.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала пользоваться преференциями, аналогичными госпредприятиям, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mash.
Кулеба ранее утверждал, что McDonald's должен оставаться в стране даже во время боевых действий, поскольку является символом евроинтеграции.
На территории страны сейчас работает более 100 точек McDonald's, в которых официально трудятся 7,5 тыс. человек. Это число сравнимо с тремя военными полками. Граждане призывного возраста готовы платить за трудоустройство в McDonald's суммы до 15 тыс. долларов, чтобы получить бронь от мобилизации.
На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.
На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.